老翁尋獲地點所在的新湖里碧湖社區。（警方提供）

警方以老翁最後出現地點衛生所為源頭，在新頭、湖前及漁村等社區，以及周界的山林、海域等實施地毯式搜尋。（警方提供）

老翁騎乘的機車也在碧湖社區後方的林間小徑尋獲。（警方提供 ）

金門70歲李姓老翁昨天上午出門打疫苗後，迄當晚10時仍未返家，家人遍尋不著憂心如焚，警方據報動員警、民力協尋，今天早上傳出新湖里碧湖社區盧姓民眾發現，已將他平安送回家的好消息，讓關心的鄉親均鬆了一口氣。

金湖分局警方於昨（11）日晚上22時許接獲民眾報案指稱家中輕微失智李姓老翁，在當天上午11時許獨自騎機車外出失聯，讓家人十分擔心。警方火速動員大批警民力，兵分多路協尋。

金湖分局長曾冠螢說明，因家屬表示老翁出門是為打疫苗，警方以他最後出現地點衛生所為源頭，在新頭、湖前及漁村等社區，以及周界的山林、海域等實施地毯式搜尋，但均無結果。

警方擔心老翁一夜未歸，漏夜分析可能的行走方向，今晨再次出動所有警力協尋，直至8時許終於傳來老翁在新湖里碧湖社區被盧姓民眾發現，已將他平安送回家。

李翁身體狀況並無大礙，但一直念叼著騎乘的機車不見，還說機車倒在山裡草叢，但確切地點不知道。警方再陪他和家屬踏遍新頭周邊樹叢小徑，起初仍無所獲，再轉往碧湖社區後方林地，終於在離碧湖社區後方100公尺處林間小徑尋獲，讓老人家好開心！

金湖分局再次呼籲，家中若有失智老人，家屬應多加關懷照顧，可向縣府社會處、衛生局等相關單位申請定位手錶、失智手環與QRcode衣物、貼紙與GPS定位系統，同時協助長者配戴，以避免類似事件再度發生。