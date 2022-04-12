交通部推動台鐵公司化與台鐵員工無共識，台鐵工會醞釀五一勞動節不加班，預計有8成列車開不出去。對此，行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時表示，拜託台鐵員工，台鐵公司化是依社會要求，政府保證公司化以後福利絕不損失一絲一毫，台鐵回復公司化後就不會僵化，以後公司賺錢，還可以像陽明海運40個月分紅，請台鐵員工放心。

交通部推動台鐵公司化與台鐵員工無共識，台鐵工會醞釀五一勞動節不加班，預計有8成列車開不出去。交通部長王國材日前表示，已經持續溝通，希望五一不加班這件事不要發生，最壞情況已經找公路運輸等替代。

民進黨立委蔡適應今在立法院質詢時指出，日前高鐵左營站的電力系統遭破壞造成班次大誤點，共有12萬名買票旅客受影響；而在去年，台鐵基隆汐止與台北段也在上班時間大誤點，影響2至3萬人，結果當時台鐵卻沒有啟動疏運應變計畫，理由是忘記了，因此他主張修法，讓行政部門能依法要求交通運輸單位強制執行緊急疏運。

蔡適應說，如今，台鐵工會醞釀五月一號放假，勞資雙方若能取得共識，相信能化危機為轉機；但若不幸沒有共識，就需要有應變計畫，這部分交通部必須提前做好準備，想辦法爭取運輸車輛作為接駁用。

對此，行政院長蘇貞昌表示，在有了先前幾次教訓後，他已責成交通部長王國材對高鐵、台鐵提出應變計畫，要求每當發生什麼情況時，就要啟動A、B、C等各種應變作為，讓相關作業人員能提前演練。

對於五月一號台鐵醞釀休假的狀況，蘇貞昌說，要拜託台鐵員工，今天台鐵的公司化，政府是依照社會要求，也是回應太魯閣號、普悠瑪號受難者及家屬的悲泣與憤怒，台鐵再不改革，無以應受難者的呼籲，無以應社會期待。

蘇貞昌說，政府用盡決心，絕對保證台鐵員工的薪資福利一切，絕不損失一絲一毫，相信台鐵員工也期待恢復台鐵榮光，台鐵公司化以後就不會僵化，以後公司賺錢，還可以像陽明海運40個月分紅等等，請台鐵員工放心，請支持公司化。

對此，國民黨立委洪孟楷表示，蘇貞昌居然講出台鐵未來分紅可比照陽明海運40個月年終，但翻開資料，跟台鐵同性質的陸地大眾運輸高鐵公司，過去僅2個月年終，今年甚至受到疫情衝擊而更減少。蘇院長這樣說，騙人無知、還是大話成性？

洪孟楷說，台鐵公司化持續推動，但政府應該做的事就是開誠布公地把所有資訊好好跟員工溝通，而不是用話術、拐騙的方式。員工有疑慮，工作態度就無法士氣高昂，最終就是消費者安全打折扣及權益受損。推動公司化過程如此粗燥，到底在急什麼？尤其，台鐵實質負債1600多億，成立基金應對而非政府攤提，未來光償還可能就遙遙無期，還有獲利分紅的機會？

洪孟楷說，將來台鐵跟高鐵的關係，能否齊頭並進、良性競爭？還是像現在一樣處處被限制？都關乎到公司營運，政府不說清楚，當然更無法保證後續的發展。

洪孟楷強調，台鐵有更多的是市區土地，事事有人為了要土地開發龐大利益而不得不公司化，這是外界所關心的，奉勸蘇院長別每次只想「頭過身就過」，這種騙術，3歲小孩也不見得買單。