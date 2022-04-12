為防治「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情，維護學生及教職員校園健康，與學生受教權益，教育部經與中央流行疫情指揮中心討論後，據以修正「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』（COVID-19）疫情暫停實體課程實施標準」，以確診個案之密切接觸者及其篩檢結果，決定暫停實體授課的範圍、期限，及恢復實體課程時機。

教育部說明，各級學校如有發生教職員工生為確診個案，依據中央流行疫情指揮中心公布之「COVID-19確診個案與接觸者自主應變機制」，處理原則如下：（詳如附件實施流程圖）

當校園出現確診個案時，由學校「防疫長」依據學校持續營運計畫，提供確診個案足跡資料（如教師授課班級、學生在校上課紀錄及活動歷程等），並配合疫情調查由衛生單位匡列「確診個案之密切接觸者」。

壹、高級中等以下學校

一、確診個案就讀班級之學生，因長時間共同生活學習生活，均列為「密切接觸者」進行「居家隔離」，此班級於居家隔離期間暫停實體課程10天，待篩檢結果全數為陰性，則全班恢復實體課程。

二、疫情調查期間，確診個案校內活動足跡之「接觸人員」（包含修課、授課、參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、校內餐廳用餐…等），該等人員暫停實施實體課程1至3天，並應進行自我健康監測，學校亦應進行環境清潔消毒。

三、衛生單位依學校提供確診個案校內活動足跡資料進行疫情調查，視疫情調查結果：

（1）確診個案授課／修課班級如無被匡列為密切接觸者，恢復實體課程。

（2）確診個案授課／修課班級如有被匡列為密切接觸者，密切接觸者須居家隔離並進行篩檢；密切接觸者篩檢結果如為陰性，其授課/修課班級恢復實體課程；如密切接觸者之篩檢結果為陽性，則重新進行「確診個案」相關人員之調查造冊流程。

四、疫情調查結果，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，該校得實施全校暫停實體課程，該校教職員工生應進行「自我健康監測」。

五、短期補習班及幼兒園等，比照高級中等以下學校規定。

貳、大專校院

一、疫情調查期間，確診個案授課／修課之班級；以及確診個案參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等活動足跡之接觸人員，實施暫停實體課程1至3天，人員應進行自我健康監測，學校並應進行環境清潔消毒。

二、衛生單位依學校提供確診個案校內活動足跡資料進行疫情調查，視疫情調查結果：

（1）確診個案授課／修課班級如無密切接觸者，恢復實體課程。

（2）確診個案授課／修課班級如有密切接觸者，密切接觸者須居家隔離並進行篩檢；密切接觸者篩檢結果如為陰性，該授課/修課班級恢復實體課程。密切接觸者之篩檢結果為陽性，則重新進行「確診個案」相關人員之調查造冊流程。

三、學校1/3以上科、系、所之班組暫停實體課程10天，該校得實施全校暫停實體課程，該校教職員工生應進行「自我健康監測」。

四、學校或校（區）暫停實體課程實施期間，得縮減上課週數，採一學分十八小時彈性修課，以線上課程或於週間補課等方式辦理。

暫停實體課程實施期間，應於確保學生學習品質之前提下，學校教職員生以彈性措施進行線上同步或非同步之遠距教學，此外，學校應配合衛生單位進行校園清潔消毒。

各級學校及地方政府須依本暫停實體課程實施標準據以落實執行，教育部並將成立暫停實體課程實施應變小組，協助學校、各縣市政府處理暫停實體課程實施相關疑義，如欲採取有別於本實施標準之作法，應與本部應變小組研商後實施，以兼顧校園健康安全，並保障學生受教權益。