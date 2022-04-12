1名男網友在《Dcard》曬出這次清明連假回阿嬤家的戰利品，原PO表示他很怕告訴阿嬤什麼東西好吃，因為每當他說完以後，哪些食物都會出現在餐桌上長達1週，這次回阿嬤家，他只是隨手買了2瓶特價的綠茶，阿嬤直接買2箱讓他帶回家。貼文一出網友都認同表示：「根本就是我阿嬤」。

原PO在社群網站《Dcard》發文，每次回阿嬤家，他最怕跟阿嬤說什麼東西好吃，因為之後一個禮拜那些美食，都會出現在餐桌上，原PO還說，記得小時候有次跟阿嬤說炒米粉很好吃，那之後，他大概連吃了1個月。

後來原PO搬到台北，這次清明連假回南部掃墓時，因為口渴去超商順手拿了2罐特價的綠茶，不料被阿嬤看到，碎念他不要喝飲料後，原PO隔天要回台北時，發現行李旁竟多了2箱綠茶，阿嬤不忘大喊：「記得搬回台北」。

網友們紛紛在貼文底下留言：「根本我們家！因為我們家也是，我懷疑每個人的阿公阿嬤都是同一個人，想吃什麼隔天或是過幾天一定出現在餐桌」、「阿嬤懂買，2瓶特價直接給你2箱」、「超愛吃阿嬤做的肉燥飯跟梅干扣肉飯，每次真的一煮就吃一兩個禮拜」、「我讀大學的時候，我阿婆不知從哪得來的消息說我會貧血，結果連假回家每天都在喝豬肝湯」、「我阿嬤從我爸媽結婚時知道我媽喜歡吃筍子 到現在每個禮拜都一定會出現筍子」。