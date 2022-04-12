通膨讓錢變薄，選對「量增價漲」的趨勢產業才不會讓財富被通膨侵蝕。國泰投信12日指出，2022年全球將邁入史上首次「升級版通膨型經濟成長」，從歷史經驗來看，短期事件影響都只是過程，長期仍應回到市場或產業基本面是否成長、趨勢是否延續等觀察指標。投資人宜布局具「量增價漲」潛力的趨勢產業如「電動車、半導體供應鏈」才能避免獲利遭通膨侵蝕。

國泰投信表示，觀察2022年即便科技股遇逆風，國泰全球智能電動車ETF（00893）、國泰費城半導體ETF（00830）這兩檔ETF仍舊獲資金青睞，截至4月8日，00893規模一路攀升至新台幣290億元，00830規模也逼近150億元、較去年底翻了2.2倍。

國泰費城半導體ETF（00830）基金經理人游日傑表示，疫情及戰事雖尚未平息，但這都抵擋不了大趨勢，市場期盼的後疫時期的全新世界也已陸續展開，包括電動車、5G、元宇宙等，全都須仰賴高科技生成，而半導體就是推進人類新生活的關鍵。領航元宇宙產業的科技巨擘，晶片大廠輝達（NVIDIA），受惠疫情刺激的遠端和遊戲需求，推升輝達連續6季的營收都成長逾50％，今年2月公佈的去年第4季財報，營收更再創紀錄達到76.4億美元。故短線市場雜音正好提供過去漲多股價健康回檔的逢低布局機會，未來回歸基本面後走升可期，且將帶動相關半導體族群上漲。

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉指出，近期電動車零組件中漲價最明顯的就是電池，今年鎳價持續上漲，觀察電池材料廠2月報價已調漲10％，3月報價也持續調漲，以全球電動車電池龍頭寧德時代為例，日前其因上游原材料價格大漲，該公司已相應動態調整部分電池產品價格，這有利同業報價跟漲，而有辦法漲價的廠商，才能維持獲利率水準，更是公司維持營運及獲利不被通膨侵蝕的關鍵。