高雄市水利局配合中央政策推動水資源永續利用，圖為臨海水資源中心俯視圖。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

今年汛期將至，民進黨立委邱志偉日前安排立法院經濟委員會考察，邀請相關單位到正在施工中的橋頭區鹽埔橋抽水站、典寶溪D區滯洪池及永安區北溝排水了解工程進度。在水利署建設經費支持下，這3件工程完工後將可改善附近區域淹水問題。

經濟委員會日前邀請水利署、高雄市政府水利局到施工現場考察，水利署副署長黃宏莆等人出席。邱志偉指出，治水一直是民眾最重視的議題，隨著水利署與水利局的建設投入，這幾年的淹水問題改善大家都有目共睹，但還有部分區域還需加強。

高雄市水利局指出，鹽埔橋抽水站主要是改善橋頭區德松、東林及西林里長年以來的淹水問題，抽水站抽排區域達58.6公頃，並將設置3台2 cms的抽水機，還預留1台2 cms抽水機的空間，完工後每秒能夠抽排6噸洪水，滿足抽排需求，保障民眾生命財產安全，預計年底完工。

典寶溪D區滯洪池二期工程目前也正在施工中，已經完工的第一期滯洪池可以滯洪25萬噸，第二期完工後可以滯洪35萬噸，對於降低典寶溪水位大有助益。水利局表示，目前施工中的第二期滯洪池在今年汛期時就能發揮滯洪功能，工程預計今年底完工。

至於改善永安區臨海社區淹水問題的北溝排水工程，第2、3期改善工程正在施工中，兩期工程水利署補助5000萬經費，其餘3億的經費由台電及中油協助。水利局指出，兩期工程同步啟動，在去年下半年動工後，預計明年2月將全面完工。

此外，水利局正在岡山區的岡山路等路段、巷弄做汙水下水道工程，在日前內政部營建署的一項全國評鑑中，高市榮獲全國唯二「特優」。高雄市目前有7座汙水處理廠、8座水質淨化場，汙水用戶接管普及率47.98％，每日處理水量約91.2萬噸。