70、80年代好萊塢曾有香港三條龍一詞，指的就是李小龍、成龍，還有一位就是尊龍，顏值甚至高過金城武，拍攝傳記片《末代皇帝》飾演溥儀一角，尊貴帥氣容貌引起關注，當年人氣更是高過張國榮，後來隱退後便再無消息，據可靠消息指出，他已移居加拿大養老，過起雲淡風輕的生活，近來模樣終於再度曝光，如今70歲的他五官依舊挺拔，卻不再是回頭率極高的帥哥。

尊龍本名原為吳國良，曾有亞洲第一美男之稱，是名美國華裔演員，1976年憑藉電影《金剛：傳奇重生》扮演廚師一角，從而進入演藝圈活動；1985年，主演犯罪片《龍年》，憑藉優秀演技入圍金球獎最佳劇情電影男配角獎；1987年更出演《末代皇帝》中的溥儀，並入圍金球獎男主角獎，讓他演藝地位大幅提升，

尊龍整張臉就是有種貴氣感。(圖／微博)

後來他被傳出應邀拍攝《霸王別姬》，卻不歡而散，之後就再無他的消息，儘管已消失在大螢幕許久，網路上依舊有大批話題圍繞著他，大部分都是在談論他的長相，有網友評論到他的顏值充滿所謂的高級感，飄散出一股迷人的貴氣，隨手一張照片就是雜誌畫報，早期的他儒雅大方，分明是位男子卻美到讓人負擔，因為他長得太美，就好像一面鏡子反射出別人的醜；讓粉絲都想知道他的近況。

左邊那位就是尊龍本人，網友看到他的近況都很開心。(圖／微博)

終於，近日陸網流傳出一張，他應邀參加友人聚會的合影，已經70歲的他五官輪廓鮮明，不開口就感受到一股哲人風範，儀態風度翩翩，不過整體來看跟年輕時候差距還是頗大，被網友難過說道，怎麼會成為一個路人呢？