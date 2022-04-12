40歲女星姚笛2014年爆出介入「紫薇」馬伊琍和文章婚姻，故被網友封為「最強小三」，2019年姚笛撕掉小三標籤宣布和富商老公高杰結婚，近年兩人卻頻傳各玩各的，今(12日)陸媒又直擊姚笛跟別的男子約會，期間還讓該男摸大腿，最後一同回到男方住處，疑給高杰戴了綠帽，婚姻關係也讓外界霧裡看花。

曾在《還珠格格3》飾演紫薇一角的馬伊琍，2008年與小她8歲的文章結婚，2014年八卦媒體爆出文章出軌偷吃女星姚笛，第一時間馬伊琍選擇原諒，2019年卻閃電宣布離婚。而另一方面，姚笛2017年認有新戀情，2年後向粉絲承認已經結婚，直說：「我很幸福，餘生會珍惜」。

姚笛（右）過去介入馬伊琍和文章婚姻。（圖／翻攝自新浪娛樂、姚笛微博）

去年8月，姚笛老公被拍深夜和一位美女在路上挽手走路，期間姚笛老公還親暱地摟著該女的脖子，兩人有說有笑十分親密，引人好奇姚笛是否與老公婚變，但不久後姚笛又被拍和老公牽手出遊，疑似夫妻和好宣示主權。

已婚的姚笛被拍讓男子摸大腿，最後一起回男方家。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

據《搜狐娛樂》報導，今年3月高杰被拍帶短髮女從酒吧出來後直奔飯店，近日姚笛也和另一名高大男現身酒吧，期間姚笛不斷吞雲吐霧抽菸，男方則伸手摸了幾下姚笛大腿，而姚笛也沒抗拒，直到凌晨3時一同回到男方住處，10天後姚笛又帶了那名男性朋友一起參加聚會，和高杰的婚姻關係看似名存實亡，而姚笛未回應。

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