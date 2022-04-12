宜鼎(5289)受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會，宜鼎3月合併營收9.33億元，月增22.6%、年增16.4%，創下史上第五高；累計今年前3月營收為25.89億元，年增33.5%、季增8.04%，也創下歷史第三大，僅次於去年第二季、第三季。單月、單季也雙創歷史同期新高紀錄。

宜鼎後疫情時代影響與因應，2021年後疫情時代，疫情持續變化導致不確定性變數多，雖然市場需求持續成長，但缺料及長短料問題依舊存在，價格持續上升，公司也積極調整備貨因應市場供需快速變化，並進行數位轉型、強化數位行銷，公司持續研發及拓展銷售與服務據點，迅速與AIoT新專案展開對接，為後疫情新常態時代積極準備。

宜鼎2022年因應後疫情新常態的積極作為，目前市場需求仍持續穩定成長，缺料雖逐步舒緩，但長短料問題依然持續，供應鏈也管理快速反應全球供需市場變化，公司因應對接後疫情新常態工作模式，持續研發AI於軟硬整合，遠端管理及資料安全，提供AI最佳化及快速落地解決方案。

宜鼎去年獲利15.60億元，年增67.5%，基本每股盈餘18.94元，較前年每股盈餘11.46元成長，且獲利創下新高。公司經董事會決議通過110年度股利分派，配息11.7元、配股0.3元，共派利12元，配息創歷史新高紀錄。以周二收盤價209元計算，現金殖利率5.59%。去年產品營收占比，DRAM略增至45%、FLASH略降至49%、其他持平6%。去年區域營收占比，台灣略增至30%、歐洲略增至21%、美國略降至16%、大陸略降至19%、亞洲持平至12%、其他略增至2%。

彙整近期重要企業里程碑，2021年營業額突破百億元大關；2021年成立5處海外據點，強化全球在地化業務與行銷支援(法國/西班牙/杭州/廣州/南京)；2021年獲市場肯定，工業級固態硬碟全球市占第一、全球前10大DRAM供應商、全球前35大台灣國際品牌。2022年宜蘭研發製造中心二期動土，充實研發量能與產能；2022年協辦ATCC全國大專院校商業個案競賽，支持青年世代，培育全球AIoT科技視野；2022年加入天下雜誌天下永續會，提升企業永續競爭力。

宜鼎隨著產業發展，從傳統工業電腦到垂直工控市場(IIoT)、工業智能物聯(AIoT)，走向AI人工智慧化。而公司零信任的資安保護，持續投入資源與人力，以確保公司營運之安全、穩定與不中斷服務。公司整合第三方驗證之客觀結果與威脅情報，進行風險分析，資安管理體制進階強化。而公司今年第一季第三方驗證都保持在A等級的水準。