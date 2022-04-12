基隆＋37確診者足跡曝 信義市場、和平島公園、家樂福入列 15:392022/04/12 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡，案28216在4月5日至10日，總共到13個公共場所。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市政府12日一口氣公布15例確診者足跡，當中案28216在4月5日至10日，總共到13個公共場所，包含大賣場、便利商店、便當店、寵物用品店等，曾經接觸民眾可能相當多，另外，案28440曾在4月5日曾經到信義區千里足養生會館，案28441在4月8日曾經到中正區路易莎信一門市，案28215曾經在4月8日曾經到凱悅KTV。 高雄3校＋15班停課 陳其邁：中央應適度檢討規定 「把你打成蜂窩」男教唆友人地檢署連轟15槍 檢起訴6人 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #信義市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PLG》新莊體育館出現確診者足跡 國王全隊篩檢陰性 15:062022/04/11 體育 新竹縣長楊文科揪攻城獅球星當形象大使 號召青年當志工 14:492022/04/11 生活 淡水水資源回收中心擴建啟用 可處理28座游泳池污水量 12:542022/04/11 生活 高雄市長專訪－陳其邁：翻轉百年港都 產業升級ing 04:102022/04/11 財經要聞 超過30年的初夏風物詩！宮崎縣都南市150條鯉魚旗在青竹上游泳 09:192022/04/12 生活 《熱門族群》電信三雄Q1最會賺 中華電穩坐獲利王 08:282022/04/12 財經 台北年貨大街15年來都是同一家廠商得標 議員質疑市府被當提款機 16:192022/04/11 生活 《興櫃股》乾杯Q1營收寫次高 多管齊下拚穩揚 11:282022/04/12 財經 專家估 美衰退機率衝2年新高 04:102022/04/12 全球財經 陸所有省分15日起進入防火期 森林消防1.9萬人應對挑戰 12:142022/04/12 兩岸 中華電股價飆130元新高 市值首破兆 04:102022/04/12 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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