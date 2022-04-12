4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月12日基隆市政府一口氣公布15例確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府12日一口氣公布15例確診者足跡，當中案28216在4月5日至10日，總共到13個公共場所，包含大賣場、便利商店、便當店、寵物用品店等，曾經接觸民眾可能相當多，另外，案28440曾在4月5日曾經到信義區千里足養生會館，案28441在4月8日曾經到中正區路易莎信一門市，案28215曾經在4月8日曾經到凱悅KTV。