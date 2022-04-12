北一女教師快篩陽性 2班停課線上教學演練3天 15:322022/04/12 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北一女中也傳出有老師快篩陽性，兩個班級的學生今天(12日)下午3點起實施預防性停課。(資料照/楊亞璇攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續延燒，北一女中也傳出有老師快篩陽性，兩個班級的學生今天下午3點起實施預防性停課，目前該師已在做PCR檢測，仍待結果出爐，北一女中也證實，學校老師自行快篩陽性，但還沒有確診，北市教育局也表示，停課兩個班級可做線上教學演練。 據了解，因PCR篩檢爆量，不確定老師PCR結果是否能在明天出爐，昨天該師有到兩個班級授課，因此先安排做線上教學演練。 基隆信義國小爆群聚家長怨太晚停課 教育處：照流程處置 花蓮市明義國小驚傳3人確診 緊急宣布停課至21日 #北一女 #老師 #快篩陽性 #停課 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新停課標準出爐！ 1／3或10班以上停課才全校停 14:232022/04/12 生活 廈門成都隔離新政策 集中隔離無陽性可縮至10天 14:592022/04/12 兩岸 陽明交大開發藥帖「淨冠方」 有效阻斷新冠病毒感染 13:562022/04/12 生活 校園復課鬆口氣！家長盼放寬停課標準：不然媽媽被搞死 11:032022/04/12 生活 新北新增162例確診 3校2幼兒園班級停課 15:252022/04/12 生活 月底確診飆破千 陳時中曝中重症承受人數上限 11:202022/04/12 生活 全校停課標準大鬆綁 侯友宜：全國有一致性比較好 11:352022/04/12 生活 台中東勢校園群聚再＋2確診 3天已11人染疫 11:252022/04/12 生活 中央研議停課以班為單位 鄭文燦：學校用最低成本提高防疫韌性 11:212022/04/12 生活 各國境外移入持續下降 台灣卻反升 醫曝恐怖真相 13:092022/04/12 生活 全校停課標準將放寬 陳時中：改以班級為單位 11:052022/04/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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