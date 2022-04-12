疫情持續延燒，北一女中也傳出有老師快篩陽性，兩個班級的學生今天下午3點起實施預防性停課，目前該師已在做PCR檢測，仍待結果出爐，北一女中也證實，學校老師自行快篩陽性，但還沒有確診，北市教育局也表示，停課兩個班級可做線上教學演練。

據了解，因PCR篩檢爆量，不確定老師PCR結果是否能在明天出爐，昨天該師有到兩個班級授課，因此先安排做線上教學演練。