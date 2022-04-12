宣布爭取桃園市長選舉黨內提名的國民黨台北市議員羅智強今天說，他被提名的機率微乎極微，但只有1%機率也會全力以赴；他也坦承想過離開國民黨，但時間點是國民黨重返執政時，他沒辦法在黨弱的時候離開。

羅智強宣布爭取提名後，國民黨秘書長黃健庭表示，在徵詢地方及參考民調後，基本上已排除羅智強的提名。

羅智強今天接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時表示，他是不怕失敗的人，嚴格來說他被提名的機率微乎極微，如果只有1%的機率，他也全力以赴；他的人生哲學是活當下、把握當下，他的動機就是因為他想做。

羅智強說，2016年是他政治生涯的最低潮，曾發願要選台北市長，但現在已經沒有初選，看起來是定於一尊，因此決定以大局為重，放下個人心願，這件事暫時是「逗點」。

他強調，桃園的局面完全不一樣，至今沒有人正式表態，唯一表態要選的只有他。因此決定到桃園走1000公里到處學習、請益，才認為可以試試看，但也沒說一定要提名他，「參選是我的權利，提不提名完全尊重黨的決定」。

羅智強說，他自己做過兩份民調過去都沒公布，黨中央說服他不要選的兩個原因，第一是他民調差，第二是地方議員認為他很弱。但他3月13日開始走桃園之前，他看過的民調是在黨內排名第6名、吊車尾；不過到3月26日後的民調，他排名已經到第2、第3名。

羅智強表示，他已經在桃園找房子，唯一考量就是價錢，因為荷包不深，「會買很便宜的房子」，會把戶籍遷過去，這才是有誠意。

羅智強也說，「我想過離開國民黨」，但時間點是國民黨重返執政的時候，因為國民黨對他有提攜之恩，沒辦法在國民黨弱的時候離開；現在在野制衡力量很薄弱，如果力量被瓦解，不知道台灣民主會淪落到什麼處境。（編輯：郭無患）1110412