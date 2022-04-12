台中市政府經濟發展局長張峯源進行「台中市再生能源推動成果報告」，指出台中市再生能源裝置容量為全國第一，其中太陽光電建置量去年已排名6都第3，今年將可達成「光電4倍增」目標。（謝瓊雲攝）

台中市再生能源裝置容量位居全國第一，其中太陽光電建置量去年已排名6都第3，今年將可達成「光電4倍增」目標。（經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府積極推動減煤、增氣、展綠計畫，發展再生能源成果卓著。台中市長盧秀燕上任後，大力推動「光電4倍增」，去年太陽光電建置量排名首度提升至6都中第3；經發局長張峯源12日在市政會議上進行專題報告時就指出，今年將可達成光電4倍增目標。

台中市日照時數夠、沿岸風速強，並擁有精密機械技術，火力、風力、太陽光電等再生能源裝置容量共171萬4306千瓦，位居全國第一；副市長陳子敬12日在市政會議上強調，綠電能源將是台中產業未來發展趨勢。

根據台電統計，至今年2月為止，台中市水力發電發展全國第一，大甲溪主流沿線共計7座電廠，自上游至下游依序為德基、青山、谷關、天輪（含新天輪）、馬鞍、社寮及后里，年發電量達26億度電，可供約50萬戶家庭年用電（約占總戶籍50％）。

經濟發展局長張峯源進行「台中市再生能源推動成果報告」時說明，台中市發展再生能源，可分為發電、用電，與能源產業3大部分。

目前風力發電已在沿海地區設置58座陸域風機，每年發電量達2億度，可供約4萬戶一年家庭用電；而太陽光電在市府全力推動市管案場、工廠設置，及全民參與下，去年度建置量居6都中第3，預計今年即可達成「光電4倍增」目標。

張峯源指出，台中市工業用電量逐年提升，未來將持續推動工業廠房立體化及智慧製造，提升能源使用效率、鼓勵能源管理系統建置、改善節能設備，並要求新開發園區、新租購案廠商，建置光電設備。

另外，台中電動車零組件、風機、光電等產業鏈密集，具有能源產業聚落優勢，如台灣最大的電動車動力馬達供應商在台中，友達今年2月也宣布將投資1500億元，在中科后里園區打造面板新廠；台中還有全亞洲唯一的離岸風機「西門子歌美颯機艙組裝廠」，未來亞太地區每2座風機，就有1座是來自台中。

張峯源說，為培育風電人才，台中市去年與丹麥、英國、德國及荷蘭等14家風能大廠簽訂「風能產業促進台中市就業合作宣言」，舉辦就業博覽會，優先釋出高薪職缺，除了鼓勵市民朋友返鄉就業，更歡迎外縣市民眾，移居台中市就業。