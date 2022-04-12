藝人林佑星出道至今演出多部本土劇，精湛演技備受肯定，累積一票死忠粉絲，與老婆小妏2018年結婚後育有1女，加上與前妻所生的兒子，一家4口幸福模樣令人稱羨，不過稍早曬出與老婆現身戶政事務所的照片，提到：「終於還是走到這一步了」，讓外界懷疑是否婚姻亮起紅燈。

林佑星在臉書曬出和老婆小妏的自拍照，只見兩人口罩戴好戴滿，將防疫工作做的完善，接著只見老婆手上拿著兩人剛拍好的證件照，寫道：「來戶政⋯⋯終於還是走到這一步了」，由於沒有說得相當明白，讓外界好奇是否婚姻出了狀況？沒想到接著補上一句：「一張身分證總撐不過三年」，才讓謎底揭曉，也讓所有人鬆了口氣。

對此，網友紛紛留言：「為什麼要換，遷戶籍是嗎」、「這麼會用身分證，難道身分證是拿來玩的嗎」、「還好只是換證不是換老婆」、「搞丟證件沒關係，人不要弄丟就好」、「人生嘛～沒事的再找一個更年輕的」、「身分證跟別人走了嗎」、「我通常半年就不見」，不過實際原因為何？他則尚未做出回應。

林佑星2013年與小19歲嫩妻張晏菻奉子成婚，沒想到這段婚姻僅維持3年就宣告離婚，離婚後他獨自扶養兒子，沒想到事隔1年半後，與前妻關係依舊「斷不開」，林佑星媽媽更爆料前媳婦「有點想要回來」，不過2018年時，與負責處理他經紀業務的小18歲嫩妻小妏結婚，決定共組幸福家庭，攜手走向下半輩子。