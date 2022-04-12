新北市今有162例確診，衛生局今公布相關足跡，足跡跨越9行政區，其中烏來溫泉山莊、好市多Costco新莊店、藏壽司三重捷運路店都入列。（衛生局提供）

新北市今有162例確診，衛生局今公布相關足跡，足跡跨越9行政區，其中烏來溫泉山莊、好市多Costco新莊店、藏壽司三重捷運路店都入列。（衛生局提供）

新北市今有162例確診，衛生局今公布相關足跡，足跡跨越9行政區，其中烏來溫泉山莊、好市多Costco新莊店、藏壽司三重捷運路店都入列。（衛生局提供）

新北市今有162例確診，其中33例新增足跡相關採檢陽性、118例居隔採檢陽性、11例居隔陰轉陽。衛生局今公布相關足跡，足跡跨越9行政區，其中烏來溫泉山莊、好市多Costco新莊店、藏壽司三重捷運路店都入列。

案27569於5日去過藏壽司三重捷運路店、案27890於7日去過淡水中正路大塊牛排、案27902於3日至烏來溫泉山莊、案28132於6日去過水灣餐廳八里店、案28279於6日去過土城延吉街南台灣土魠魚羹延吉店。

案26937本月4日曾到烏來日月光溫泉山莊，案27259本月4至7日曾到World Gym台北永和店，案27263本月7日曾到中和GURU HOUSE PARK NO.4，案27598本月8日曾到麥當勞中和中山店，案27921本月9日曾到路易莎三重重新店、三重旺角迷你石頭火鍋，案27932本月7日曾到永和佳味小棧。

另外，案27948本月9日曾到板橋駭客網咖民治店，案28237本月6日曾到中和一杯やります居食屋，案28239本月8日曾到板橋京饌精緻全自助餐，案28246本月8、9日曾到瑪莉皇后義大利麵專賣店、侎霓咖啡館，案28249本月5日曾到板橋品鼎殿日式壽喜燒，案28267本月7至9日曾到壽喜燒一丁二代目幸福店、好市多Costco新莊店。