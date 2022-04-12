嚴重肋骨骨折的「連枷胸」患者，常合併氣胸、血胸或呼吸衰竭等併發症，整體死亡率介於1～2成之間。為因應這群病患的需求，中央健康保險署今宣布，自5月1日起將治療連枷胸病患的「肋骨固定系統」醫材納入健保給付。每個病患以3個骨板、18支骨釘為限，最高給付20萬6253點，估計健保1年投入1.052億點預算支應，約有510人受惠。

健保署表示，人體的肋骨共有12對，左右對稱，連接胸椎和胸骨而組成胸廓，具有保護肺臟、心臟等重要器官的功能，並隨著呼吸，配合橫膈膜活動而進行擴張與收縮。臨床上，任何重擊胸壁的外在撞擊力，例如車禍、高處墜落、跌倒或運動傷害，都有可能造成肋骨骨折，也是最常見的胸部外傷之一，並以第4對至第10對肋骨相對較易受到鈍挫傷或骨折。

大部分單純性的肋骨骨折只是裂開，不需手術治療，肋骨會自行生長癒合，約需2到3個月時間；不過，對於多根肋骨出現節斷性骨折、嚴重錯位的「連枷胸」病患，會在胸壁產生一塊由多根肋骨片段與相連軟組織組成的浮動組織，常因局部劇烈疼痛而不敢正常呼吸，形成換氣不足、低血氧的現象，有可能造成呼吸衰竭而需插管治療。另外，斷裂錯位的肋骨也容易傷及肺部及血管，提高氣胸或胸腔大出血等併發症，整體死亡率約為1～2成。

外傷性肋骨骨折的治療通常以止痛藥跟避免肺部感染等保守性的症狀控制為主，健保署表示，以往治療「連枷胸」手術是以鋼絲或一般骨板固定，但往往效果不佳。相較於保守非介入性治療，「連枷胸」病患接受固定手術的療效及安全性，各篇文獻的結論均顯示，接受固定手術可顯著減少呼吸器使用天數、整體及加護病房住院天數、肺炎發生率及氣切處置使用率。英國NICE於2010年發布的治療指引亦指出，植入金屬固定物穩定連枷胸的療效是正面的，沒有嚴重的安全顧慮。

健保署近期召開特殊材料專家諮詢會議，與會的台灣胸腔及心臟血管外科學會、台灣胸腔外科醫學會、中華民國骨科醫學會及台灣外傷醫學會的代表表示，連枷胸病患多合併呼吸衰竭且不易脫離呼吸器，若能接受「肋骨固定系統」植入固定物，可及早脫離呼吸器，並可解決胸廓變形等臨床療效。

「連枷胸」病患須固定的部位主要視骨折錯位的程度以及病人深呼吸時疼痛的部位而定，臨床上，針對第4至第9對的肋骨骨折進行固定是效果較佳的選擇。經健保共擬會議決定，將給付每位連枷胸病患以3個骨板、18支骨釘為限，每人最高給付20萬6253點，估計健保1年投入1.052億點預算支應，約有510人受惠，5月起上路。

健保署長李伯璋表示，健保署會在財務可負擔及真實世界資料下檢討各項給付規定，並持續努力將具有臨床實證效益且臨床治療必要的新醫材納入健保，將醫療資源妥適運用於不同科別領域之病患，以達到精進醫療照護品質及守護全民健康福祉之目標。