美債10年期殖利率週一飆至2.75%以上，導致美國科技股殺聲隆隆，其中費城半導體指數連續2天跌幅超過2%，晶圓代工二哥聯電繼昨日股價重挫殺破50元關卡後，今(12)日續跌1.87%收在47.3元，以今年1月高點65.5元計算，波段跌幅逼近28%。聯電股價跌跌不休也讓持有的小散戶非常崩潰，有股民發文指出，看到聯電跌成這樣真的信心全無，好奇難道聯電年前法說會釋出「供過於求」的說法，影響真的這麼大？引發網友熱議，有網友直言供過於求這4字直接帶崩整個半導體產業，更有人表示，專注成熟製程的聯電比較像是景氣循環股，就跟前陣子航運股急殺一樣，已經告訴你答案了，是隨著經濟景氣循環的盛衰而漲跌的股票。

聯電總經理王石在今年農曆年前法說首度鬆口，稱2023年後28奈米市場可能面臨「供過於求」，市場被這4字警訊嚇壞，法說會隔天股價一度重挫超過8％，終場收在57.3元，之後股價持續下殺，今日再跌到只剩47.3元。

原PO指出，去年很多外資都上調聯電目標價到100元，聯電也沒讓人失望，股價一度飆到72元，然後回到60到66元非常穩定的盤整，原本想說盤整完就要衝上80元，結果年前法說一句成熟製程將在2023年飽和，隔天股價大跳空暴跌，順便把台積電、世界和力積電拉下來，令他不解表示「聯電在年前的法說會真的影響有這麼大嗎？」

其他網友紛紛表示，「成熟製程=景氣循環股，航運已經告訴你答案了」、「你們這些股東是阿呆嗎？外資說的不信就算了，法說說的也不信」、「會一直死抱成熟製程的在想什麼」、「講話不能太老實」、「哪天台積電劉董出來說市場飽和，我一定第一個逃命」、「王石是說2023可能供過於求，但是對聯電影響不大，現在看起來對股價影響可大了」、「靠疫情發財的股票，怎麼上去就怎麼下來」、「股價反應未來，不比現在好就是下去」、「大股東見好就收已經倒貨好幾個月，把散戶留在山頂上」。

更有網友直言「大股東從去年底就持續出貨，你還以為在穩定盤整向上」、「成熟製程坐等被大陸中芯收拾」、「成熟製程講真的沒啥技術性，就只是低階代工」、「成熟製程沒什麼競爭力，不然聯電以前怎麼一直在10幾塊」、「成熟製程就是太簡單了，找誰代工都可以」、「問題在於美國公債殖利率都快高於台灣半導體殖利率，資金轉換」、「二哥直接帶崩整個半導體產業」、「外資調錢回國會一直賣，你硬撐在高點還來問為什麼」、「股價已經反應，你沒跑是你的問題」。

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