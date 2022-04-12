嘉義縣長翁章梁今頒發感謝狀給捐贈10組人工智慧心房顫動檢測設備的扶輪社代表。（呂妍庭攝）

台北榮總醫師趙子凡表示，台灣人終其一生有6分之1至7分之1機會罹患心房顫動，透過篩檢可提早發現問題。（呂妍庭攝）

台中榮民總醫院、台中榮總嘉義分院、嘉義長庚醫院2年前與衛生局合作，提供設備啟動「全嘉心房顫動篩檢，全民一起防中風計畫」，篩檢2萬6961人，揪出418人心房顫動，為讓篩檢得以延續，阿里山扶輪社號召多個支社共同捐贈10組人工智慧心房顫動檢測設備給衛生局，今由嘉義縣長翁章梁代表受贈，感謝扶輪社友對嘉縣健康照護的支持。

台北榮總醫師趙子凡表示，台灣人終其一生有6分之1至7分之1機會罹患心房顫動，每年台灣會新增3萬名心房顫動患者，依成人盛行率換算，台灣心房顫動患者多達3、40萬人，但很多人並不知道自己有心房顫動，透過篩檢可提早發現問題。

趙子凡還說，因心房顫動屬陣發性，2020、2021年全縣2萬6961人受篩，其中2021年56位檢出心房顫動民眾，有17位在2020年也曾受檢，但當時並未驗出，顯見愛心篩檢真的能幫助患者早期預防、治療，「每年篩檢很重要」。

台中榮總院長陳適安說，心房顫動最怕的併發症是中風或心臟衰竭，如果能夠早期診斷並加以治療，可以有效減少併發症發生，尤其有些心房顫動的病人沒症狀，所以沒有病識感，若表現出來就是中風或心臟衰竭，目前團隊已在幾個縣市位進行篩檢，並蒐集數萬人資料，相信對國人醫療健康有滿大的幫忙。

翁章梁指出，嘉義縣全台首創心房顫動篩檢，整體成效獲嘉義阿里山扶輪社肯定，召募友社聯合嘉義扶輪社、嘉義南區扶輪社、嘉義皇家扶輪社、台北城西扶輪社及國際扶輪共同捐贈10組人工智慧心房顫動檢測設備，讓篩檢得以延續嘉惠於民，除感謝扶輪社相挺愛心捐贈，也感謝台中榮總院長陳適安帶領專業團隊，透過人工智慧AI及心臟專科醫師雙層把關判讀，共同為鄉親的健康把關。