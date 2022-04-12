知名coser兼網紅咪妃(Julia)，這些年以拍攝YouTube影片為主力，除了持續分享動漫裝扮的神奇過程，也拍旅遊、開箱等題材，內容相當多元，加上外型亮眼但個性又很親民，深獲網友喜愛，擁有廣大死忠粉絲，如今懷孕的她，離卸貨還有段時間，但已經想好孩子的名字，沒想到老公聽了，竟堅持不答應。

知名YouTuber咪妃在前一段戀情中傷痕累累，但也在低落時遇見了老公，她在去年10月突然宣布結婚喜訊，之後也拍片，老公大方同框沒遮臉，咪妃表示另一半是圈外人，愛情來得突然，又因為疫情的關係，因此對結婚這件事頗低調，後來才有機會正式將他介紹給大家，並感性吐露老公陪她度過嚴重情傷，以及憂鬱症低潮期，如今她對舊情已經釋懷，坦言現在幸福又快樂。

咪妃婚後進度飛快，婚後第二個月就「做人成功」，她當時開心表示「人生又要進入下一個階段」，她曾透露懷孕滿3個月就因為自信直線下降而回歸健身，胖到一度被媽媽說「哎唷屁股好大喔你」，加上身體又不舒服，但她仍堅持訓練，5個月時曬出孕肚，竟還有ㄦ字腹肌，讓眾人直呼不可思議。

而如今咪妃懷孕6個月了，離卸貨還有一段時間，雖然沒有公開寶寶的性別，但她近日po文，表示無論生男生女，她名字都想好了，「男生要叫李澤言，女生要叫李知恩」，李澤言取自人氣手遊「戀與製作人」的男主角名字，李知恩則是當紅歌手IU的本名。

咪妃表示，名字的事情一直有跟老公討論，但至今都懷胎6個月了，另一半還是不願意妥協，她笑稱：「這是承載了媽媽的願望啊！！！！還有人叫劉川楓呢！！！！！」，網友也熱烈加入討論，覺得這兩個名字其實都滿好聽的，「名字加成，男的帥女的美」、「可以叫李鐘碩」，但也有人提出一個反向思考，「爆出什麼人設翻車新聞，真的會後悔死」，跟咪妃老公站在同一邊，要她再多思考一下再說。