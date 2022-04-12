和牛商機龐大，亞洲第一家「全時段和牛」生活方式選品店正式進駐台北市新興餐飲戰區春大直一樓，由奉行「選用好食材是一種信仰」、多年來專營日本食材進口的苗林行創立，《和牛研究室 Wagyu Lab》全區分做：小超市、酒吧、肉舖分切室三區域，以推廣和⽜⽂化為⽬標，提供專業分切、貼體包裝、料理包販售，以及由廚房團隊研究延伸的美味和⽜料理。

苗林行負責人林瓊書表示：「我們秉持研究精神，從和牛的肉質、分切、烹調方式等，將可能性以現做佳餚與料理包與消費者分享，期待透過實作結果和完整提案，讓和牛走進大家的日常。」

苗林行餐飲營運事業執行總監陳家寧表示：「以和牛為主題、整合周邊，提供消費者更精緻的選擇，未來我們也積極規劃開出不同樣貌的分店，店中店或甚至到不同城市做快閃活動。」

和牛重視品種、講求血統純正，因此並非所有在日本養殖的肉牛都可冠上和牛之名。日本在江戶時代禁止食用牛肉，位於今日滋賀縣的彥根藩則因將味噌醃牛肉作為養生食物獻予將軍，成為唯一獲准生產牛肉的地區。受惠於琵琶湖畔的純淨水源與豐美稻作，造就了發達的牛隻肥育技術，因而促成了近江牛的誕生。

在《和牛研究室 Wagyu Lab》提供的正是近江牛中最優質、素有「和牛女王」美名、由千成亭的牧場所飼養的「未經產」母牛。未經產母牛的飼養難度高，可接受的養殖密度低，成本相對亦較高，然而其霜降油花極為豐美細緻，進一步提升了和牛原即飽滿的美味與香氣。相較於一般牛肉的油脂約自25℃開始融化，和牛的熔點約於20℃，未經產母牛的油花在11℃左右就開始融化，即使在室溫以下都能傳達迷人香氣，成就前所未嘗的極致美味。

《和牛研究室 Wagyu Lab》的空間規劃由曾操刀台北時代寓所、橘⾊餐飲集團、偉⾨智威廣告公司等室內設計的「有靚設計」團隊執行：以黑、栗、棕等大地色系打造的店面，靈感源於黑毛和種、無角和種、褐毛和種、日本短角種等和牛的毛色，揭示以和牛為唯一主角的用心。客席區牆⾯材質以特殊塗料，以仿⽜⾁的肌理感作為呼應。

在春大直一樓市集僅18坪大小的有限空間裡，冷與熱、動與靜之間，將營業需求的儲藏、展演、用餐三大要素聰明規劃，L型吧檯的小酒吧用餐區，連結⽣鮮和⽜冷凍庫的小超市，吧台的後⽅則有現切和⽜的冷凍庫，有著廚師和⽜處理的展演區，另⼀側則有廚房提供外場吧台客⼈現煮美食，有效運用規整中具有靈活彈性與律動感的簡潔線條充滿實驗性與延伸性。

《和牛研究室 Wagyu Lab》將持續發掘近江牛的各種可能，尋找這種以日本職人匠心培育的精品級食材的更多魅力與品嘗方式，無論是選購精肉在家展現烹飪技巧與創意，或是在店內享受經過精準的測試歸結出的精緻料理，都是日日餐餐之間犒賞自己的最佳選擇。