嘉義市獲得好客民宿標章的休閒農場民宿有足浴體驗。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市這家在人文歷史風貌區域的合法民宿獲得「好客民宿」認證標章。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市這家「好客民宿」認證標章在人文歷史風貌區域。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市現有8家合法民宿，其中有「五柳園民宿」及「拉瓦宅」等2家民宿獲得今年交通部觀光局「好客民宿」認證標章，嘉義市長黃敏惠肯定業者用心努力經營，為嘉義市觀光旅遊拚出佳績。

市府觀光新聞處表示，「好客民宿遴選」活動是2011年交通部觀光局創辦的優質民宿認證制度，以親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養等6項指標，從全台眾多合法民宿中挑選出優質民宿，頒發「好客民宿」認證標章，有效期3年。

市府觀光新聞處長張婉芬指出，這是嘉義市首次有民宿獲得這項認證，業者參加「好客民宿」的遴選評鑑，必須先上基本輔導訓練課程，並經專家學者現場訪視通過，才頒發此認證標章。

市府觀新處表示，2020年12月25日嘉義市政府公告「具人文或歷史風貌之相關區域」後，輔導民眾得依《民宿管理辦法》相關規定，在區域內申請經營民宿，截至今年4月8日共有7家合法登記的民宿，加上早已登記的五柳園休閒農場「五柳園民宿」，全市共有8家合法民宿。

市府觀新處表示，為鼓勵合法民宿業者通過「好客民宿」的認證，今年將以約50萬元經費辦理「嘉義市民宿輔導計畫」，委託專業團隊免費輔導合法民宿業者參加「好客民宿」評鑑取得標章，此委託案近期會公告招標。

此外，目前還有2家業者向市府提出申請登記合法民宿，正由市府輔導業者改善部分建物問題。