澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths）上季營收創下歷史新高，在全球掀起汽車電氣化和降低碳排放的熱潮之際，對特殊金屬稀土的需求也大幅升高。

近年來隨著各國和許多企業為了應對氣候變化而轉向清潔能源，市場對釹（neodymium）和鐠（praseodymium）的需求已急速成長。

釹和鐠都是稀土元素之一。這些稀土礦的用途相當廣泛，可用於製造電動車所需的磁鐵，也是製造iPhone手機和筆記型電腦不可或缺的材料。

萊納斯稀土公司執行長Amanda Lacaze在聲明中表示，今年第一季鐠的市場價格持續走強，我們的客戶仍然說稀土的需求還是很強，尤其是汽車產業。

萊納斯是中國境外全球最大的稀土生產商，該公司今年第一季營收為3.28億澳元（相當於2.43億美元），較去年同期的1.1億澳元大幅成長兩倍多，並創下歷史新高。

其第一季鐠金屬產量達到1,687公噸，較去年同期的1,359噸成長，亦創下歷史新高。

該公司所有產品平均售價為每公斤67.4澳元，較去年同期的35.5 澳元大漲近1倍。