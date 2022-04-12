高雄市政府今（12）日召開第72次環境影響評估審查委員會，通過包括位於楠梓產業園區、原中油煉油廠舊址的台積電高雄廠區環評。對此，台積電(2330)表示樂見此審查結果，強調公司向來致力節能、節水及減廢，將持續落實綠色製造，以保護環境、深耕台灣。

台積電高雄廠預計6月動工進行土壤整治、2023年完成，隨後正式啟動建廠計畫。台積電規畫於楠梓產業園區興建2座12吋晶圓廠，首期月產能4萬片，以7奈米及6奈米為主，預計2024年完工、2025年量產。而第二期則規畫月產能2萬片、預計2025年後完工預計投入28奈米及22奈米生產。

「楠梓產業園區設置計畫」先前已經過環評小組2次初審會議，今日召開第72次環境影響評估審查委員會進行審查並通過，僅請開發單位補充說明3事項，包括應比照環保署環評案成立監督小組、空氣品質監測地點增加文府國小、地下水位監測設置至少3點以上。

高雄市環保局長張瑞琿表示，此案後續將比照環保署環評案成立監督小組。本次環評大會確認相關環境議題及疑慮已釐清處理後始作成通過環評審查之決議。後續本案於開發及營運過程中，環保局亦將不定期辦理環評監督作業。