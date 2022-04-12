裝甲專家說，隨著俄軍將戰場東移，並指派新指揮官，烏克蘭除了肩射反裝甲武器，還有無人機外，仍需要在這較平坦、開闊，並適合機械化戰爭的鄉間戰場，增添更多坦克，以增加戰力。

據《動力》（The Drive）網11日報導，俄軍集結烏東，坦克和其他裝甲車將對烏克蘭構成遠比現今更大的挑戰。而俄軍全面侵略烏克蘭47天，大批裝甲車被毀。

相對的，在美國與盟友卻源源不絕，提供烏克蘭如「標槍」（Javelin）單兵反坦克飛彈，以及「旗手」（Bayraktar）-TB2武裝無人機等超過6萬反裝甲系統，讓烏軍特別在住宅區等地戰果豐碩，摧毀坦克，步兵戰車和其他裝甲車。

美國陸軍第16 騎兵團裝甲學校第2中隊戰術主任利斯卡諾（Michael Liscano Jr.）說，如今主戰場東移，地勢對坦克較有利，烏克蘭需要機械化部隊、需要坦克，也需要步兵戰鬥車，讓它們就戰鬥位置。

利斯卡諾強調，就他個人的觀點而言，雖然烏克蘭有許多「標槍」（Javelin）反坦克飛彈，還有類似英國下一代輕型反戰車武器（NLAW）等其他系統，但可能還不夠。

此外，或許更令烏克蘭憂心的，就是利斯卡諾指出，不知道烏東有多泥濘，但坦克能不能在開闊的地域輕易移動，取決於地面是否泥濘。而在烏東已有前例顯示，坦克能在當地成功作戰。