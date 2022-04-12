燦坤（2430）原預計在10日結束的會員特典，好評加碼延長至17日，紙本振興券最高10％優惠、百萬起家金抽獎、超豪華滿額禮通通都延長！消費滿額獨家再加碼，買JustCare手機精緻保險，加購iPhone 13 512G限量直降83折。買全品牌指定空調，刷花旗、國泰世華信用卡滿30,000元，再送1,001元銀行現折券，數量有限送完為止。

振興券使用進入倒數階段，燦坤響應政府政策、聯手銀行業者，齊力再為燦坤會員應援獨家加碼。燦坤指出，使用紙本振興券消費，回饋最高10％還元金，憑振興券購買指定冰箱、洗衣機，即享六年免費延長保固；憑振興券購買指定分類及品牌，單品會員價3,500元以上，即享十大名牌指定廚電五年免費延長保固。

同時，為了防堵疫情擴散，會員可多加利用燦坤獨家的低接觸的消費服務「燦坤速速go」，顧客免下車即可快速取貨，燦坤強調，將會員特典時間拉長，可以讓還來不及使用振興券的會員們有更多、更超值的選項。