母親節即將來臨，自4月14日起至5月8日止，夢時代推出萬眾期待的寵愛媽咪好康優惠。4月14日至24日的首11日期間，全館指定櫃位滿3,000送400，指定家電/指定傢俱櫃位當日消費滿3,000送300。持五倍振興券或高雄券消費也可配合全館滿千送百活動。

此外，4月14日起至5月8日持icash Pay或icash2.0任一支付指定店櫃消費當日滿4,000元加送200元。如於夢時代或統一時代百貨高雄店指定店櫃以icash Pay綁定華南夢時代聯名卡支付消費達指定門檻，最高回饋5％館內刷卡金（上限7,000元），合併滿3千送4百及icashPay或icash2.0滿4千加送2百，整體回饋最高達23％，相當超值划算！

夢時代及統一時代百貨高雄店於4月14日起，將舉辦為期25天的「母親節」檔期，集結實用家電、化妝保養及美味餐廳，推出寵愛媽媽的限量組合，包含以4種全新配色搭配升級版配件華麗登場的Dyson Airwrap多功能造型器全系列、限量優惠販售的ESTEE LAUDER全能登峰底妝組、BOBBI BROWN持久粉底精選組、LA MER肌膚救星寵粉組及Sisley聚水賦活精華組等，讓母親擁有好膚質、好氣色！而館內開飯川食堂、饗泰多、品中信茶樓、漢來上海湯包、安那居等眾多知名餐廳也提供適合家庭享用的母親節特惠套餐，即日起即可預定，內用外帶皆可同享優惠！

夢時代表示，這次母親節特別取得來自荷蘭、於世界各地擁有眾多粉絲的「miffy米飛兔」授權，自4月14日起，每週四各別推出療癒感滿滿的會員限量來店禮，依序為miffy涼感抱枕、miffy手提旅行包、miffy保溫餐袋、以及miffy造型碗盤組，持會員卡於全館指定店櫃消費滿600元同卡號發票並扣抵6點夢時代會員OPEN POINT點數即可輕鬆獲得。與此同時，夢時代8樓時代會館也將於4月20日起至5月16日舉辦「miffy米飛的花花世界期間限定店」，喜愛米飛兔的粉絲，千萬別錯過了。