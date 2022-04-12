元太宣布，結合6家電子紙模組合作夥伴，包括京東方、DKE東方科脈、江西興泰科技、群創光電、清越科技、亞世光電，攜手全力推展E Ink Gallery Palette及E Ink Gallery Plus彩色電子紙應用。E Ink Gallery Plus為採用E Ink最新的ACeP技術的全反射式的彩色電子紙顯示器，透過青色、洋紅、黃色、白色等四種彩色電子墨水粒子，實現了包含八種原色的全色域顯示效果。而E Ink Gallery Palette則是基於E Ink ACeP技術，發展出支援一般顯示看板使用率最高的七種顏色，包括黑色、白色、紅色、黃色、藍色、綠色和橘色，非常適合低秏電，僅需有限色彩顯示的電子紙應用，適用於零售、教育、辦公、交通、醫療、工業、物流等各個領域。

元太長期推廣電子紙應用不遺餘力，從黑白、黑白紅／黃三色電子紙技術持續精進，並於近年推出三大彩色電子紙技術。元太董事長李政昊表示，隨著電子紙產品與應用範疇、以及電子紙產業規模持續成長，E Ink號召生態圈的模組夥伴公司一起合作，由E Ink供應彩色電子紙薄膜，交由各夥伴公司開發多元尺寸的彩色電子紙模組，共同攜手更積極推動彩色電子紙應用於各項智慧顯示產品，將綠色環保且低碳的電子紙應用帶入更多智慧城市，促進全球永續發展。若以全球3,000萬個10吋電子廣告牌計算，持續使用5年時間，電子紙廣告牌與LCD廣告牌使用的電力消耗相比，可減少1.2萬倍的二氧化碳排放量。具低碳、動態顯示、類紙質感的電子紙廣告牌和一次性使用的印刷紙張相比，則可減少6萬倍的二氧化碳排放量。

隨著數位趨勢驅動零售業者加速採用動態顯示的電子紙廣告牌，除了節省人力、提高效率之外，還能降低更多環境資源的消耗，有助於減少二氧化碳排放，增進對環境永續的貢獻。京東方科技集團高級副總裁陳任桂表示，BOE電子紙產品覆蓋了1吋到32吋的型號，具有高對比、寬視角、超低功耗、高反射率、舒適閱讀等特點，與元太科技的戰略合作，促進了雙方在電子紙領域的共同發展。未來，BOE希望與元太聯合開發推廣彩色電子紙產品，針對物聯網應用進行全方面研究，憑藉背板、模組及整機等產業鏈整合能力，更好地將彩色產品快速導入市場。

DKE東方科脈董事長周愛軍說到，E Ink Gallery Palette彩色電子紙的發佈讓電子紙彩色化應用得以全面提升，將在智慧教育、商用廣告、公共顯示等場景下大放異彩。未來DKE與元太科技將會在E Ink Gallery Palette彩色電子紙產品上繼續深度合作，結合自身行業技術優勢，探索更豐富的產品應用，在物聯網數位顯示場景中創造價值。期待E Ink Gallery Palette彩色電子紙產品在全球市場迅速擴展，早日實現無紙化、淨零碳排放的願景。江西興泰科技總經理肖緒名表示，元太自2015年起成為緊密的戰略合作夥伴一同積極推動電子紙生態圈的發展。

現今，隨著E Ink新一代彩色電子紙技術的問世，興泰科技將加深TFT玻璃基板、驅動技術、柔性工藝等研發投入，並於各應用領域加大推廣投入，促進生態圈的搭建和完善，特別是在零售、教育、醫療、物流等應用領域的生態圈建立。群創與元太合作多年，從提供電子紙TFT基板到現在共同開發28吋E Ink Gallery Plus最新的全彩電子紙看板應用，進軍公共交通與零售場域電子紙應用領域。群創總經理楊柱祥表示，顯示面板應用已趨向多元化發展，群創深耕顯示面板領域，運用多年來面板製造的堅強實力，持續研發新領域產品應用，開發利基市場產品，以差異化策略創新契機，持續朝向產業跨域整合，擴大串聯場域生態圈。

清越科技董事長高裕弟表示，清越科技一直在推動新型顯示產業高品質發展，堅持市場導向、創新引領。我們一直很重視與E Ink在電子紙顯示技術創新應用的合作。「電子墨水」在物聯網時代具有獨特的顯示特性以及廣闊的市場發展前景，此次雙方確定在E Ink Gallery Palette全彩電子紙技術上的合作，必將打破目前電子紙在一些領域的應用瓶頸，推動電子紙更多元的應用領域。我們目前已在彩色電子紙應用的新領域積極布局，相信不久的將來彩色電子紙終端產品就會跟大家見面。

亞世光電（集團）股份有限公司常務副總裁，奇新光電股份有限公司總經理邊瑞群談到，我們非常看好彩色電子紙產品本身的類紙特性，護眼特性及資訊載體特性。公司相信，在公共廣告應用，特別是公車站，地鐵，會議桌牌，識別證等應用場景，彩色電子紙有巨大的發展空間。