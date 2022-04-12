天使隊12日在主場擊敗馬林魚，獲得本季第2勝。第一棒大谷翔平稍微找回手感，首打席就擊出滾地安打，並演出盜壘成功。他還在休息區被拍到有趣的鏡頭，他把球棒放膝蓋上，然後做出類似CPR急救的動作不斷按壓球棒，逗得身邊的隊友都笑了。天使最後以6-2獲勝。

Shohei Ohtani giving CPR to his bat pic.twitter.com/cHhXMp9ZLE — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 12, 2022

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大谷的球棒可能真的需要一點心臟按摩來甦醒，他賽前打擊率只有0.118，首打席碰上賀南德茲（Elieser Hernandez）。賀南德茲非常謹慎，連續4球都在閃躲，大谷沒出棒形成兩好兩壞。最後他在滿球數的時候攻擊一顆削外角的四縫線，敲成中間方向滾地安打。

第二棒安森尼阮棟（Anthony Rendon）也跟賀南德茲奮戰了7球才被三振，大谷趁機盜二壘成功，本季首盜出爐。賀南德茲四壞球保送史塔西（Max Stassi）上壘之後，馬爾許（Brandon Marsh）決定不陪他玩了，第一球就出棒轟成3分全壘打！馬林魚到最後也只靠J.桑契斯（Jesús Sánchez）的雙響炮打回兩分。

大谷後面沒打出去，但也沒吞三振，他玩球棒的逗趣動作被球迷稱讚：「你很難不喜歡這個傢伙。」不過今日最佳鏡頭肯定還是屬於運動家墨菲（Sean Murphy）的「屁屁觸身球」，雖然可能很痛，他還是用屁屁頂開了一顆失控的滑球，7秒鐘的鏡頭迅速突破400萬次觀看。