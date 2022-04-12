摩根資產管理今天舉行2022年第2季市場洞察指出，通膨問題還是市場「重中之重」，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示，FED很有可能在5月3~4日會議後宣布升息2碼，然後在6月再升息2碼，也就是合計1%，並也將在5月啟動縮表(shrink balance sheet)；主要是美國失業率3.6%，相較中長期失業率為低，勞動力市場火熱，同時美國房價上揚也帶動租金走揚，均進一步推升通膨，因此，FED加速升息使貨幣政策正常化目標在抑制通膨，FED今年升息速度，是過去20年來首見。

此外，對於最近美債利率倒掛的現象，許長泰認為，這不必然是經濟衰退指標；原因有二：一、美國過去15年歷經2次的量化寬鬆，因此利率曲線準確度不明顯。二、利率某個程度也是反應通膨，而利率倒掛顯示通膨在未來可能舒緩。

摩根資產管理指出，由於俄烏戰事已經延長，中國疫情也持續擴大，這些變數都會干擾到全球的通膨與供應鏈狀況，因此保持冷靜並持續投資，才是第二季最佳的投資策略。

許長泰表示，市場現在更關切的焦點，已經不再是疫情，不再是中國經濟，甚至也不是俄烏戰爭，而是聯準會的貨幣決策。市場預估美國三月份的消費者物價指數將突破8%，導致聯準會可能加快升息的腳步，因此過去這幾日美股大幅震盪，成長股的走勢更是遭遇重挫。所以對投資人來說，既然聯準會的方向已定，就代表現在的投資策略，就是要在掌握全球經濟增長趨勢時，也要同步控制資產波動的風險。

點陣圖顯示今年底以前聯準會可能會把聯邦基準利率，從今年初的0.25%升到1.9%，目前利率期貨顯示預估年底前升息9碼。根據歷史經驗顯示，自美國公債殖利率曲線出現倒掛、直到美股抵達下一輪高峰的時間平均長達8個月，而美股從高峰至下一輪衰退出現前，平均時間也達5個月，所以就算聯準會出現政策失誤導致經濟出現衰退，投資人還是有充裕的空間去進行資產配置。更何況，俄烏戰事的延長與中國疫情的擴散，都有可能壓低全球對商品服務的需求，所以投資人此時僅須關注聯準會的後續動態即可，無須對美國公債殖利率曲線倒掛一事過度解讀。許長泰表示，儘管外部變數眾多，但全球經濟仍在擴張的軌道上，只要這個方向明確，風險性資產就會有表現機會，所以保持冷靜並持續留在市場上，才是現階段最佳的投資策略。

許長泰說，隨全球焦點的轉移，預計成熟市場部份央行會轉向鷹派立場；至於亞洲各央行，則可能會在等到經濟復甦後才會考慮上調利率。但他也強調，升息並不可怕，可反映全球經濟條件仍不錯，在企業獲利可望維持下，價值型（例如金融股）、成長型（例如科技股）等股票，今年應會有相對較佳的投資機會。