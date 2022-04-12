拍賣的物件有金塊、金條與名表等物品。（李京昇攝）

「紅富海」心靈導師非法吸金上百億元被查獲，苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署針對其名下財產拍賣變價，12日上午在苗栗院檢大樓舉辦「金光閃閃拍賣會」，34標全部拍定，總金額近3000萬元，也創下新竹分署受託拍賣新高。

「紅富海」公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，2003年起以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億餘元，受害人多達7935人，最高法院判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收。

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署，針對黃圓映名下財產進行變價，今年1月19日第1次拍賣會，就吸引廣大民眾競標，拍定金額高達685萬3000元。

12日在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行第2次拍賣，拍賣的物件有重達1公斤的金塊12塊，及5台兩黃金條塊14塊、1台兩黃金條塊2塊，皆經新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9％純金，另有19顆小金元寶，根據鑑價報告書也都是純黃金，總價值超過2500萬元。

拍賣物品全部分成34標、79人參加競標，拍賣會結束後全部拍定，新竹分署總結金額共2974萬5000元，創下新竹分署受託拍賣新高。