本土疫情多點爆發，台北市副市長黃珊珊12日指出，每天確診達千例很快就會發生，北市祭出3大策略，包括大量增加「加強版防疫專責旅館」、確診者居家隔離以「虛擬醫院」模式集中管理、啟動大量家用快篩。

黃珊珊今在臉書表示，現在疫情多點爆發，很多都是不明感染源，社區篩檢站也陸續篩出陽性病患，社區感染就在眼前，每天數百例，這幾天的數量是前幾天的倍增，照這樣的速度，每天千例很快就會發生。​

她指出，把確診數字壓下來，只有一個方法就是「三級管制」，暫時停止人與人的接觸，但這是去年沒有疫苗的情況下的唯一辦法，今年，疫苗覆蓋率已經高達近8成，第3劑也有5成以上，所以與病毒共存是未來的台灣必須面對的過度期，才能真正走向「解封」。

黃珊珊透露北市3大策略，第一優先是大量增加「加強版防疫專責旅館」數量，目前中央徵用1424間，台北市徵用664間，總數超過2000間，對於輕症與無症狀的確診者，會優先以專責防疫旅館為主，避免家戶交叉感染，更減輕醫療量能負擔。​​

她說，第二步如果確診數超過專責防疫旅館負荷，將來確診者必須「居家隔離」，台北市2年來的居家醫療已經服務800多位居家檢疫與居家隔離者，而且由甲級清運廠商派專人到府收垃圾，這些機制都已經執行2年了，送餐與生活照顧，也會啟動社區照護機制加入協力，送藥部分，上周已與台北市藥師公會合作，只要中央政策啟動，立即上線。

黃珊珊強調，確診者在家隔離，北市將以「虛擬醫院」模式，集中管理資訊系統將12行政區的健康服務中心變身為12個病房護理站，掌握每位在家隔離的確診者狀況。​​

她說，第三步配合中央政策，啟動大量家用快篩。現在社區感染正在延燒，台北市將向中央申請廣發家用快篩劑給疫情熱區與高風險對象，如學校、補習班、7大行業等，儘早阻斷傳染鏈，減低Rt值。​

黃珊珊還說，最後度過這段最辛苦的過渡期，國內感染數量會跟香港、新加坡、日本或韓國一樣飆高，但因為大部分是輕症或無症狀，醫療量能會以中重症為主要對象，在有效的控制下，確診數量才會逐漸下降，但是這個確診者大量增加的時間，依照各國的經驗，差不多要40到60天，過程可能會很緊張，但是為了儘速回歸正常生活，每個人做好自身防護、口罩戴好戴滿，回家時完整清消，避免直接接觸老人與幼童，我們一定可以打贏這場仗。