陸小芬睽違20年復出，化身理髮歐巴桑。（威視提供）

《帶我去遠方》、《我的蛋男情人》導演傅天余自編自導新片《本日公休》宣布殺青，超強卡司重磅曝光，金馬影后陸小芬息影超過20年重返大銀幕，她與年輕一輩優秀演員傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友等人同台尬戲，碰撞出充滿親情、愛情，以及自我追求、成長的動人詩篇。導演傅天余表示：「很謝謝小芬姐的徹底信任，非常感動她讀完劇本立刻點頭參與演出，這部片一路走來受到許多貴人幫忙，期待接下來在戲院與觀眾見面。」

睽違影壇多年的陸小芬當年演出《上海社會檔案》、《瘋狂女煞星》等片成為家喻戶曉的當紅女星，並以《看海的日子》榮獲第20屆金馬獎最佳女主角，接連主演《桂花巷》、《晚春情事》2度獲亞太影展最佳女主角。陸小芬這次不當復仇女煞星，放下武士刀改持剪刀，搖身一變成為活力十足的台味家庭理髮阿姨，飾演貫穿全片的核心人物「阿蕊」。陸小芬表示在「阿蕊」身上，可以看見台灣傳統女性在家庭以外的韌性跟活力，「阿蕊靠己不靠人，靠著剪髮技術傳承專業職人精神之外，也把自己活成最自由的人」。

而片中飾演阿蕊子女的演員皆是一時之選，近年備受矚目的演員傅孟柏表示讀完劇本就感動到哭了，他將在片中挑戰「國民女婿」角色，以全新台味男子形象登場；飾演「大兒子」的施名帥曾以《椰仔》入圍台北電影節最佳男演員及最佳新人，演出公視《自由人》入圍金鐘迷你劇集男主角獎，在《血觀音》、《同學麥娜絲》等片也留下深刻演出；「二女兒」陳庭妮積極挑戰不同戲路，在電視劇《火神的眼淚》飾演打火英雄受到好評，參演電影《失控謊言》、《青春弒戀》更2度入圍金馬獎；「小女兒」方志友則是家庭事業兩得意，跨足歌唱、戲劇、電影等領域，這次和傅孟柏飾演夫妻，帶來各種笑淚交織的精彩演出。他們這家人還自豪說：「我們家的共通點就是顏值高！」逗得「媽媽」陸小芬笑說：「我的兒子、女兒、女婿都好棒，這是像到我吧。」

該片靈感取材自導演傅天余的家庭故事，從發想到籌備拍攝歷經3年時間，終於在日前順利殺青。片中經營家庭理髮超過40年的女主角「阿蕊」，角色原型便是導演的母親，電影主場景亦回到傅天余導演的台中老家拍攝，戲裡戲外相互呼應，全片寫實中帶有細膩人文關懷，瀰漫濃濃的台灣在地生活氣息。不僅有眾多高顏值優秀演員加持，幕後團隊更集結頂尖金獎陣容。攝影指導張誌騰曾以《醉·生夢死》入圍金馬獎，執導的短片《詠晴》更奪下第58屆金馬獎最佳劇情短片；一手打造片中場景的美術指導王誌成曾以《返校》《天橋上的魔術師》榮獲金馬獎與金鐘獎最佳美術設計，造型指導許力文亦多次入圍金馬獎備受肯定。

監製吳念真表示：「當時聽到故事我便告訴導演，無論如何一定要把這個故事拍出來。《本日公休》呈現了台灣人最熟悉的同情共感，描繪許多一輩子認真工作的普通人樣貌。導演傅天余也在拍攝過程回到自小熟悉的成長環境，希望透過這部作品留下她最想要珍惜的記憶。」監製吳明憲也說：「當初看《本日公休》劇本就非常感動，故事貼近台灣人的生活經驗，以歷歷在目的即視感讓街頭巷尾參與我們成長過程的理髮阿姨，訴說著情感豐厚的動人故事。十分期待女主角為電影展現出專屬台式歐巴桑的影像熱情與渲染力」電影預計今年年底戲院上映。