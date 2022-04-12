另外還有一個未列案號的20多歲男性，10日發病11日PCR確診，這2例都是主動篩檢確診。(衛生局提供／吳建輝彰化傳真)

疫情嚴峻12日彰化一共新增2例，彰化縣長王惠美召開彰化縣防疫說明記者會時表示，今天新增的2例包括新的跨縣市休閒運動傳染鏈50多歲男性，包括家屬、與球友圈都已匡列篩檢，另外還有一個未列案號的20多歲男性，10日發病11日PCR確診，這2例都是主動篩檢確診，也感謝他們阻斷病毒傳播鏈。

衛生局長葉彥伯表示，今天彰化一共新增2名個案，1名為50多歲跨縣市休閒運動男子，4月10日喉嚨痛後，11日主動到醫院快篩，PCR陽性確診，CT值24.86，包括高爾夫球球友團及家屬，匡列後篩檢都呈陰性，另外男子父親的照服員及家屬，目前也正採檢中。

葉彥伯說，另外一個個案是11日深夜確診，因此中央未列入案號，為20多歲男性上班族，4月6日、7日、10日有宜蘭、新北旅遊史，平時在台中工作，每天往返台中、彰化，同樣是10發病，11日PCR篩檢陽性確診，CT值僅18，包括同住父母及女友都完成篩檢，呈現陰性。

葉彥伯強調，這兩起個案所幸確診者都有主動篩檢，還有醫生的高度警覺，減少疫情擴散的風險，目前所有足跡都已經完成清消，後續也會持續針對旅遊史，接觸史等進行疫調，再來進行公布給民眾周知，提醒民眾還是要提高警覺，盡速打滿第三劑疫苗，保護自己也保護他人。