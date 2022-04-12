北市警察局大安、松山警分局有3名刑事偵查佐確診，足跡經過疫調，其中1名偵查佐日前有送證物到士林地檢署贓物庫，健康服務中心中午通知士檢，贓物庫現已全面消毒。

據了解，士林地檢署接獲健康中心通知有確診者足跡，下午2點半，立即對於環境進行消毒。

疫情持續升溫，12日本土計有439人確診，其中台市就有100例，北市警察局的大安、松山兩分局，日前也發現有3名刑警確診。

確診人員目前均已隔離就醫，並對3人的接觸史進行調查，3人所屬的單位進行全面消毒，目前2個分局還未發現有其他人員採陽。