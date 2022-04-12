新北市三重區某建築工地，今天下午2時許，一名27歲的工人在20樓搭設鷹架時，突然從20層樓高的工地摔落，造成臟器外露當場身亡，警消到場時發現陳男已明顯死亡，現場已經拉起封鎖線，詳細事故原因有待調查釐清。
據了解，當時警方獲報，有民眾遭梯子壓住，警消抵達現場後發現，1名鷹架工人陳男(27歲)疑似由該址工地高處墜落，經救護人員確任陳男當場死亡。
三重分局偵查隊鑑識小組現場採證勘察後，初步未發現有外力介入或他殺情事。目前已聯絡家屬到場並製作負責人筆錄，報請檢察官相驗，釐清確切死因。
新北市三重區某建築工地，今天下午2時許，一名27歲的工人在20樓搭設鷹架時，突然從20層樓高的工地摔落，造成臟器外露當場身亡，警消到場時發現陳男已明顯死亡，現場已經拉起封鎖線，詳細事故原因有待調查釐清。
據了解，當時警方獲報，有民眾遭梯子壓住，警消抵達現場後發現，1名鷹架工人陳男(27歲)疑似由該址工地高處墜落，經救護人員確任陳男當場死亡。
三重分局偵查隊鑑識小組現場採證勘察後，初步未發現有外力介入或他殺情事。目前已聯絡家屬到場並製作負責人筆錄，報請檢察官相驗，釐清確切死因。
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