台中市議會今天進行市長施政報告，民進黨市議員邱素貞抨擊市府施政落後。(邱素貞提供／林欣儀台中傳真)

國民黨議員朱暖英強調，市府施政好不好，從民調中市民滿意度即可看出。(朱暖英提供／林欣儀台中傳真)

台中市議會今天進行市長施政總報告，引發藍、綠議員互槓，民進黨議員陳淑華、楊典忠、邱素貞、林德宇等人認為，盧秀燕重大建設延宕、提出的數據都經過美化，實際根本是施政落後；國民黨議員朱暖英、吳瓊華、陳政顯等則強調，民調顯示有超過7成市民對施政滿意。

陳淑華舉國際會展中心為例，她說，有市民發現，會展中心工程圍籬外的預計完工日期，原本寫的是2022年底，後來卻悄悄的被改為2023年，且只是主體工程完工，必須要等到2025年才啟用；綠美圖的工期原本告示為今年6月完成，現在又變成年底完工，且也要到2025年才啟用。

陳淑華、邱素貞痛批，盧秀燕原本的口號是「沒開工的要開工、完不了工的要完工」，現在卻改口「完不了工，我們積極完工」，市府的施政從重大工程到公托進度都落後，呼籲市府不要空喊口號、玩文字遊戲。

楊典忠、林德宇則分別為海線、屯區的居民抱屈，他們說，海生館原本說今年啟用，現在卻還是工地；日前才啟用的沙鹿兒童中心對外說是全台第一座兒童專屬，但目前啟用的只有大人健身房，兒童部分要等6月。台中市目前許多建設仍著重在原市區，過去說要將資源放在原縣區卻根本沒有。

朱暖英則反駁說，施政滿意調查的好壞直接展現民眾感受，根據調查，有74.6％民眾對市政成果滿意，且高達9成台中民眾不想移居外縣市。她舉南屯為例說，市府近4年在南屯修建了永春南路延伸遊園路等6條道路，且增設公托公幼、親子共融公園，也讓南屯區人口增加率曾達到各區第一。