俄羅斯入侵烏克蘭引發激烈戰事，西方各國紛紛祭出全面性的經濟制裁，盼牽制普丁的行動。不過南韓大廠三星雖暫停向俄羅斯出貨，但未宣布退出俄國市場，有外媒分析，三星猶豫不決的主要原因，是擔心智慧型手機與電視的市占率會拱手讓給競爭對手大陸廠商，但若三星不制裁俄羅斯，恐怕會遭到美國或其他國家的制裁。

日經亞洲評論報導，俄羅斯攻打烏克蘭沒多久，三星就以供應鏈為由暫停向俄羅斯出貨，隨後也在某些地區改掉Galaxy Z Fold的手機款式名稱，因為英文字母「Z」被認為是支持俄羅斯入侵的象徵。

除此之外，三星並沒有實施更為強硬的制裁行動，這也突顯跨國企業遇到地緣政治議題時需要面對的艱難挑戰。報導指出，三星去年在俄羅斯的銷售額約為33億美元（約新台幣957億）雖然僅占其手機與家電市場的3%，但三星很早就看中俄羅斯豐富的天然資源而進行投資，當地的工廠幫助三星奠定快速擴張業務的基礎。

在此背景下，三星很難做出全面退出俄羅斯市場的決定，不僅如此，在後頭虎視眈眈的大陸廠商也成為三星打模糊策略的原因，三星以34%的市占率成為俄羅斯智慧手機市場的領頭羊，其次是小米的26%，蘋果以15%緊追在後。

報導提到，蘋果已經宣布全面退出俄羅斯，如果三星效仿，三星可能冒著將市場拱手讓給小米的風險，不僅智慧手機腹背受敵，三星在電視市場也面臨同樣慘況，TCL和海信等競爭對手希望通過低價策略削弱三星，且隨著美國和大陸關係緊繃，三星擔心若衝突爆發，就得被迫退出其所關注的市場，這會給大陸廠商機會。

然而三星另一方面也擔心，若遲遲不宣布退出俄羅斯市場，恐怕得面臨美國政府和海外投資者更為嚴格的審查，進而損害他們在美國的形象，甚至讓該公司在美設立新半導體廠的補助被取消。三星該如何從此狀況中脫身，再再考驗三星的智慧。