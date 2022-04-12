國內今日新增551例本土，創下歷史新高，疫情指揮官陳時中今日上午接受專訪表示，依照確診趨勢來看，月底單日確診數一定會破千例，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，若放棄疫調和隔離政策，單日破萬例就有可能出現。

謝宗學今（12）日於個人臉書表示，依現行的防疫政策，本土快速飆升到破萬例的機率並不高，但要減少確診人數也不容易，最可能的狀況就是緩步上升的格局，今日新增551例確診個案，之後單日要超過千人染疫，可能需要花上數周的時間，除非放棄疫調和隔離政策，單日破萬例才有可能出現。

謝宗學認為，本土新增確診病例數壓制在某個區間或控制上升，已經是最好的局面，讓醫療體系逐步適應和避免發生醫療排擠效應，讓重症患者得到適當的照顧，可維持極低的死亡率，花比較長的時間漸進與病毒共存後，再考慮進一步開放邊境和鬆綁防疫措施，「這是目前最實際的做法。」

謝宗學說，國內重症量能沒有想像得多，過去只要發生流感大流行，重症加護床位即會面臨吃緊的窘境，若放任Omicron變異株快速擴散，重症醫療量能很快就會不足，死亡率也會增加。