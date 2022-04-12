莫子儀在《夢遊的人》中化身為被夢遊困擾、帶著一盆紅玫瑰的丹尼斯，在迷幻的虛與實之間尋找自己存在的證明。。（有享娛樂提供）

金馬影帝莫子儀攜手鋼琴家黃裕翔、音樂創作人日京江羽人，繼4年前將莫子儀創作的散文集《失眠的人》文本結合音樂，打造為令人耳目一新的新型態的同名聲音劇場後，金三角組合再度合作全新作品《夢遊的人》音樂劇場，利用聲音架構出獨特的音樂建築，一場不需要清醒著觀賞的Live Session即將來襲。

《夢遊的人》是黃裕翔、日京江羽人以《愛麗絲夢遊仙境》12個篇章創作的音樂概念出發，搭配莫子儀以《愛麗絲夢遊仙境》及《小王子》為靈感寫的文本，在劇中莫子儀化身為被夢遊困擾、帶著一盆紅玫瑰的丹尼斯，在迷幻的虛與實之間尋找自己存在的證明。

在聲音的呈現上，結合鋼琴、吉他、電子噪訊、環境聲響、文本唸白，將《愛麗絲夢遊仙境》章節聽覺化，並架構出夢遊世界。黃裕翔和日京江羽人以多種不同音樂類型建構出跳躍式的時間軸，加上莫子儀的文本唸白及日常生活中會出現的種種環境音：冰塊撞擊聲、火車廣播聲及人們說話的聲音等，呈現獨有台味的「夢遊異世界」。

3位主創被問到各用一句話形容《夢遊的人》，黃裕翔說「全新的愛麗絲夢遊台灣」，日京江羽人表示「戴上耳機、來杯小酒，墜入一場用聲音挑逗潛意識的奇幻之旅」，莫子儀則用略帶神秘的一句話「亞陶三尺有神明，褪衫褪褲Turntable」，帶給大家無限的想像空間。

《夢遊的人》將在4／30、5／1連續兩天晚上7時，以線上直播形式演出，邀請觀眾們在疫情之下跨越時空的距離，在虛實交錯的影音效果中一同體驗夢遊的奇幻之旅。即日起開放募資，包括線上演出門票、實體專輯、專屬夢境導遊等方案，更有知名時裝品牌APUJAN操刀主視覺的獨家周邊商品，詳情請上嘖嘖網站搜尋「夢遊的人」。