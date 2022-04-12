雲林縣麥寮鄉貨櫃市集斥資近2000萬元興建，卻因經營不善成為蚊子館。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉「噢麥樂OhMyLove」貨櫃市集，是全台第1個以在地農漁特產為主題的貨櫃市集，斥資近2000萬元2019年1月啟用，卻因缺乏後續規畫，已閒置半年以上成為蚊子館，12日鄉公所表示每個貨櫃1年租金才1萬元，但一直無法吸引人潮，未來將考慮委外經營加以活化。

麥寮鄉公所為發展地方觀光休閒產業，在鄉內打造「噢麥樂OhMyLove」貨櫃市集，啟用後一度吸引在地小農進駐，包括養生黑蜆、外銷各國的美生菜、在地麥子製成的麥類食品，五顏六色的貨櫃屋賣場，更成為遊客拍照打卡的熱門景點。

不過隨著熱潮消退，加上缺乏後續規畫，貨櫃市集的承租戶陸續退租，目前已閒置半年多，成為鄉民眼中的蚊子館，鄉民代表吳明宜表示，當初台塑六輕斥資近2000萬元協助設置貨櫃市集，原本希望帶動地方經濟發展，沒想到因經營不善閒置，公所有必要提出計畫加以活化。

吳明宜說，貨櫃市集周邊有鎮南宮夜市、黃昏市場，距拱範宮媽祖廟也不遠，地點相當不錯，且未來麥寮鄉社教園區與星巴克咖啡也將設置在貨櫃市集旁，若善加規畫，將可發展成為1處新商圈，目前她已請鄉公所農經課展開相關規畫。

麥寮鄉長蔡長昆指出，市集共有9個貨櫃，每個貨櫃1年租金才1萬元，剛開幕時經常舉辦活動，吸引不少人潮，但周邊景點還不夠，因此人潮無法有效集中，未來將考慮委外經營，同時規畫遊客中心，有效活化貨櫃市集。