「相聲瓦舍」創辦人之一宋少卿去年底再度酒駕追撞計程車，酒測值高達0.95毫克，他獲3萬元交保後三度低頭道歉，承認自己因僥倖心態才犯錯，1月遭檢方依酒駕公共危險罪起訴。新北地院今首度開庭，他當庭認罪，向法官喊話，盼易科罰金，希望用自身力量告訴大眾喝酒不開車。

53歲宋少卿去年12月28日凌晨2時36分，駕車行經新北市板橋區南門街、府中路口時，緩速滑行追撞前方停等紅燈計程車。檢方1月起訴時指出，宋少卿在2002年、2004年各有酒駕紀錄，分別被判罰金、3月徒刑，但查獲酒駕時已過10多年不算累犯，不過仍希望法院能將宋判刑6月以上，以收警惕效果。

新北地院今召開準備庭審理，宋少卿律師指出，宋坦承犯行，酒後駕車行為經媒體報導後，工作接連遭到抵制，深受社會非難，宋身為名人已受罰，且距離上次酒駕已有17年之久，不算累犯，盼法官減輕刑度。不過，檢方認為，宋身為名人應愛惜羽毛，過去曾在公開影片稱他成功戒酒，但卻破功，近年社會對於酒駕相當反感，因此盼法官判處其9月徒刑。

審判長在庭上則稱，他不相信宋17年來都未飲酒，身為藝文界名人，不應該浪費才華，一言一行都該成為大眾典範，而宋則回應，他過往酒後都是找代駕或計程車，這次將車開出來找代駕是不對的行為，但希望法官給予易科罰金的機會。

宋少卿庭後步出法院時也再度鞠躬道歉，他稱，身為公眾人物做了不良示範，真的不應該，希望用自身血淋淋例子，呼籲大眾喝酒不要開車、騎車，而他也接受講座被取消等影響，認為是社會大眾給的懲罰，並稱「犯了錯必須要接受」。

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