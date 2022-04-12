新冠肺炎本土疫情延燒，近日染疫人數逐漸攀升，治療新冠的用藥也引起關注。網傳一名在國外工作的台商對外表示，自己雖然已經打過2劑AZ疫苗仍然確診，但吃下中藥「清冠一號」之後復原迅速，直呼清冠一號「真的有效」。但中醫師強調，清冠一號是處方藥，經由中醫師親自看診後開立處方，並非所有患者都適用，也不具有預防染疫的功效，呼籲民眾切勿自行購買藥材服用。

媒體報導指出，這名台商指出，自己染疫後出現鼻塞、喘悶、咳嗽等呼吸道症狀，在當地自行服用抗生素後不見好轉，後來收到公司寄來的清冠一號，服用後就感到症狀解除不少，復原快速。

衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰指出，清冠一號是由荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、厚朴、甘草等10種中藥材所組成的中藥複方，也是中醫師常使用的處方用藥，比起西藥副作用較少，但不是預防性保健品，也必非對所有新冠肺炎患者都適用。

專家指出，清冠一號是治療用藥，主要是阻斷病毒結合、減少感染反應，並避免產生細胞激素風暴。目的是減少病毒在身體中增殖感染、同時調節免疫，但無法預防感染或增強未感染者的抵抗力。

要提醒的是，清冠一號已獲衛福部核發藥證，需經由中醫師親自看診後，針對症狀適用的患者才開立處方，民眾切勿自行購買服用。中醫師也強調，由於台灣中藥材沒有標準化，每家中藥行的藥材品質不一，因此即使配了藥方，效果未必一模一樣。

除了清冠一號之外，陽明交大傳統醫藥研究所也對外公布新開發的中藥「淨冠方」。這款藥方也被證實可以降低感染，減輕新冠肺炎相關症狀，作為接種疫苗後另一層輔助及減毒防護。校方指出，後續將循AZ疫苗模式公益授權，造福更多民眾。