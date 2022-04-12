隨著美Fed加速升息及縮表的影響持續在盤面發酵。為了壓抑高漲的通膨壓力，目前市場不僅預估今年5月份美Fed可能會升息二碼（0.5%），同時預估年底前持續升息幅度將達2.5%。相對激進的升息動作，讓近期全球股市普遍進入整理，行情正在反應著恐較先前激進的升息預期。台股三度挑戰今年1/18日高點18575點和2/10日高點18338點所連結的下降反壓不成，在權值電子股持續弱勢下，指數回測3月中旬的雙底位置，進行新一波的擴底。

整體3月中旬至今的行情，由於先前引動下跌的變數（如俄烏戰事進度、美國Fed升息步伐、兩岸疫情變化等）仍在進行，並未有明顯的進展出現，也就是股市俗諺所說的「股市不怕利空，只怕不確定」，這種不確定性持續存在，行情也進一步整理。

當中因電子股占台股權值最重，故指數與電子的漲跌息息相關。當前的電子業正在遇到多重利空衝擊，市場對其股價正在進行調整。首先中國大陸疫情延燒，上海、昆山相繼封城，許多電子廠配合防疫而停工，產能受衝擊；其次半導體業界傳出，晶圓代工成熟製程業者近期陸續通知客戶，短期內不會再調升成熟製程代工價格，市場認為這跟消費電子需求轉弱有關；再來全球進入升息環境，國際資金「減碼電子、加碼傳產金融」的態度明顯，市場對多數電子股持續保守。

先前多次提到今年適逢選舉年，民眾關心的議題勢必成為執政黨的施政重心；在選舉之前，相關產業都有被政策扶持的機會。近二年多來，國發會經濟發展處曾對我國發展現況提出報告，當中提到國內幾個正在面臨的挑戰，如能源高度依賴進口、需提升醫材自主性、部份糧食自給率低等，這些挑戰所對應到的就是綠能、生技、農糧等三大族群，後續在產業加速發展過程中，勢必有所受惠，故如綠能的安集、中興電、元晶等，生技（防疫為先）的亞諾法、寶齡富錦、瑞基、ABC-KY、泰博等，農糧的東鹼、台肥、惠光、興農、全宇生等政策作多股主流地位越來越明確，值得持續追蹤。另外，隨著生技股的漲勢逐漸由防疫族群擴散至新藥及醫療器材上，後續能操作的生技股將變多，要進一步留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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