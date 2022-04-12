俗話說「人不可貌相」，在現實生活中，有很多人的真實個性和表面上看起來並不一樣。命理網站「星座巫師」發文分享，處女座、白羊座、水瓶座和雙魚座雖然看起來吊兒郎當，但其實非常可靠。

1、處女座

處女座受到守護星水星影響，擁有聰明機伶的心智與反應，同時他們十分要求完美且重視細節，希望每件事都能做得盡善盡美，這種個性導致他們很愛挑剔且嘮叨。處女座的人相當極端，一部分人不管外在內在都嚴謹沉穩，另一部分的人卻表現得吊兒郎當，但實際上仍是相當可靠的。

2、白羊座

白羊座受到守護星火星影響，經常想到什麼就會立刻行動，他們勇於開創、冒險，常常擔任開路先鋒，但有時太過急躁，容易「吃緊弄破碗」，或是3分鐘熱度、半途而廢。白羊座看似和誰都合得來，和他們在一起容易沒有安全感，事實上他們只肯對心上人認真、付出真心。

3、水瓶座

水瓶座受到守護星土星和天王星影響，同時具有土星的冷漠與邏輯性，以及天王星的叛逆與變革，讓他們愛交朋友，也很注重個人的獨特性，他們的反骨精神，總讓人誤以為他們很吊兒郎當、不正經，但事實上這只是水瓶座的面具，唯有偽裝成浪子才不容易被傷害，真實的他們其實很可靠。

4、雙魚座

雙魚座受到守護星海王星影響，個性單純且愛幻想，再加上經常迷迷糊糊的模樣，總是引發他人誤會，認為他們是個處處留情，容易「戀愛腦」、感情氾濫的星座，但其實他們擁有很強的感受力，頭腦也很清楚，知道自己該做什麼、值得對哪些人好，和他們在一起就能感受到他們的可靠。