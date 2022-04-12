建中校長徐建國今年有意退休，建中最快將於今年8月換新校長，校長遴選今天出爐，由原本大同高中的校長莊智鈞接任，莊智鈞指出，對於建中的了解目前還很有限，進入建中後會依學校的特色來更精進。

莊智鈞說，目前教育趨勢為自由學風，建中也一直保有這樣的特色，未來也會持續保留自由學風，並精進更多課程，像是建中的孩子在奧林匹亞等賽事上都有非常好的表現，未來可以思考如何更精進，會再與學校老師一起討論。