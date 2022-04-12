建中新校長出爐！由大同高中校長莊智鈞接任 16:202022/04/12 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 建國中學將由現任大同高中的校長莊智鈞接任。（摘自建國中學官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 建中校長徐建國今年有意退休，建中最快將於今年8月換新校長，校長遴選今天出爐，由原本大同高中的校長莊智鈞接任，莊智鈞指出，對於建中的了解目前還很有限，進入建中後會依學校的特色來更精進。 莊智鈞說，目前教育趨勢為自由學風，建中也一直保有這樣的特色，未來也會持續保留自由學風，並精進更多課程，像是建中的孩子在奧林匹亞等賽事上都有非常好的表現，未來可以思考如何更精進，會再與學校老師一起討論。 中職》本季首轟快速出爐 張志豪用全壘打宣告「滿血回歸」 臺南一中百年校慶 進入壓軸 #建中 #莊智鈞 #校長 #新校長 #出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨屏東縣長人選甫出爐 潘孟安跨轄高雄為「邁盟」站台 20:002022/04/09 政治 東南水泥工安 傳喚7人、4人交保 04:102022/04/04 財經焦點 世足賽32強分組出爐 巴西最受看好、日本籤運差 11:472022/04/02 體育 綠營民雄鄉長民調出爐 議員黃芳蘭出線角逐 13:502022/03/30 政治 建中生諷「白癡才當教授」 自豪老爸牙醫診所「等我繼承」 22:322022/03/29 社會 民進黨屏東縣長初選出爐 周春米出線 11:262022/04/07 政治 周春米出線 莊、鍾祝福喊大團結 04:102022/04/08 政治要聞 2022誰來做老大》新竹市長 鄭宏輝選綠新竹市黨部主委 備戰市長 04:102022/04/08 政治要聞 品觀點│周春米將成為綠營屏東縣 首位角逐百里侯的女性 17:252022/04/07 政治 台灣女生身高、罩杯PR值出爐 妹子低頭看大驚：數據灌水 07:592022/03/29 生活 綠營直轄縣市議員民調時程出爐 高雄廝殺4／11登場 15:152022/03/30 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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