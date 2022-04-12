星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、白羊座、射手座交往前後的態度差異最大，追求時積極又主動，等到追到手後很快就失去熱情，常常會讓戀人感到很受傷。

▍1.雙子座

雙子座無論面對什麼事都是三分鐘熱度，剛開始因為新奇會非常投入，等到沒了新鮮感，就會徹底失去興趣，他們在愛情中也是如此，剛認識一個對象的時候態度非常主動積極，對方的任何大小事都不放過，什麼都覺得新鮮，費盡心思就想得到對方的注意，尤其追求難度越高的人越能引起他們的激情，等到真的追到手，兩個人變得熟悉後，雙子座很容易產生厭倦感，交往後很快就失去熱情。

▍2.白羊座

白羊座跟雙子座一樣，都很容易喜新厭舊，他們任何想法和情緒都直接表現在臉上，不會隱藏自己的真實想法，愛上一個人的時候顯得熱情又主動，會費盡心力去追求，無論付出什麼都無所謂，被追求的人很容易被他們這種火山孝子的模樣感動，等到兩個人真的在一起，他們卻彷彿變一個人似的，熱情不再。白羊座做事重視過程，沒那麼在乎結果，他們覺得追求一個人的過程很美好，不過追到手後就很難再像當初那樣的用心。

▍3.射手座

射手座面對感情時表現很直接，有喜歡的人會勇敢追求，讓對方看到自己的真心，但真的交往後又不喜歡膩在一起，如果對方表現得比較黏人，他們就會想要逃避，交往前後的反差非常大。射手座追求自由自在的生活，雖然不排斥談戀愛，但他們既想要擁有愛情，又希望不被束縛，他們期望戀人隨傳隨到，但不想被打擾時就能閃得遠遠的，這種自私的想法常常讓他們的另一半感到很受傷，因此他們的戀情往往很短暫。