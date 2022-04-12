傑太日煙台南廠今天召回員工採檢。(曹婷婷攝)

台南12日新增8起確診，其中5例為居家隔離陰轉陽，3例中有2例接觸史明確，1例南區40多歲女性染疫途徑仍在追查中。其中，案28646的南區30多歲男性，為傑太日煙台南廠員工，已打3劑疫苗，CT值11.6，6日有桃園旅遊史，11日確診匡列11人，全公司今天也全員PCR採檢。

台南今天8例有5例為匡列居家隔離陰轉陽，分別為高雄雅閣傳染鏈2例、美語補習班學童父親1例，2例為接觸台北親友後染疫的案27112職場接觸者。黃偉哲說，中央流行疫情指揮中心2點公布台南有9例，但經過疫調勾稽，案28816為境外移入案例，將向中央反映。

台南除了新增8名個案，另有一起126人旅行團10日曾來台南三井OUTLET的足跡，停留長達1個半小時，其中2名北部團員確診，該旅行團6名台南團員皆已安排居家隔離，採檢結果皆為陰性。

衛生局長許以霖說，台南今天新增個案好幾位都是快篩得知確診，呼籲民眾要養成快篩習慣，如有足跡重疊或相關也可到衛生所領取快篩試劑。

由於今天傳出台南科工區的「傑太日煙」台南廠有員工確診，也有民眾擔心確診者接觸製煙過程是否會傳播疫情？許以霖說，目前沒有任何科學根據顯示，病毒會藉由菸草包裝而傳播，但他也順勢宣導，抽菸本身對身體有害，民眾如果因此戒菸也不是壞事。

教育局長鄭新輝說，如有學生同住家人匡列居家隔離，未確認篩檢陰性前，該名學生預防性停課1天；師生匡列居家隔離者，該班停課1天；如班級內有1人確診，全班停課10天，如學生有跑班上課、社團、搭交通車等，匡列密切接觸者所屬班級停課2天。如全校有1／3班級或10班以上被匡列居隔、確診，全校停課10天。

截至今天，台南市目前有1所國中、1所國小停課10天，1所幼兒園停課10天，另有2個班級停課10天。鄭新輝說，新的停課標準出來後，明天起，除了居家隔離學生須全班停課，學校將依循新的標準，恢復實體上課。