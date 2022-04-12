基隆市今天居家隔離1944人、自主健康管理273人，中央公布與基隆相關新增37例。市長林右昌表示，有2例將移出，實際上為35例，其中14例為原匡列居隔個案。

中正區某工地衍伸5例，林右昌表示，1例原匡列居隔；2例為一家人，疑似接觸社區確診者，身體不適，快篩陽姓；1例為臨時工在社區有接觸史，使用里長發放快篩劑陽性；1例為確診者家人，4月3日在社區PCR採檢陰性，日前再次篩檢確診；1例居隔期間陰轉陽。

家庭群聚新增10例，分散於6個家庭，其中5個家庭占8例，在原匡列範圍，只有1家庭2例是新增個案，為一家人，因身體不適，自行快篩陽性，至醫院採檢確診。校園群聚2例，因同學確診，匡列居家隔離間陽性。友人群聚1例，曾和確診個案一起吃飯。某工廠群聚相關1例，因同事確診，前往篩檢站篩檢陽性。某保險公司職場群聚1例，曾與確診者接觸，隔離採檢確診。

雙北相關確診案例7例，其中台北酒吧1例、台北酒店相關1例、台北確診個案衍生家庭群聚1例、台北及新北確診個案衍生職場相關2例、台北市中山區職場相關1例、新北市汐止區職場衍生家庭相關1例。另有8例疫調中。