桃園市是國門之都，台灣積極推動數位國力，各部會加強推動5G產業應用，為厚植桃園數位實力，桃園市政府特邀請產業界龍頭，12日共組「桃園數位隊」結盟，市長鄭文燦指出，桃園是資訊及通訊科技產業重鎮，有更好的條件發展數位產業，產業應該掌握這個商機努力往前衝。

桃園市長鄭文燦致詞表示，數位發展部的成立，強化數位治理、強化公私部門的數位轉型，數位國家隊將會成立，每個城市將來也都會有自己的城市數位隊，一起進行全新的數位對話，帶領台灣邁入新局。而桃園不斷投入研發進行產業轉型，投資方面有爆炸性成長，經濟部「投資台灣三大方案」核准1兆6700億相關計畫中，超過3000億投資金額落腳桃園；近2年桃園市結合中央資源與能量，積極推動5G落地應用示範計畫，落實24項計畫成果，「亞洲．矽谷」計畫所在地青埔，未來也將打造為5G開放網路場域實驗區，未來非常值得期待。

他也說，桃園市是資通訊產業重鎮，因此有更好的條件發展數位產業桃園隊，在亞系計畫、5G落地示範及數位城鄉計畫，都有很多創新領先的計畫在桃園，未來應該要在數位產業投資更多，尤其數位轉型與低碳轉型成為全球的趨勢，產業應該掌握這個商機努力往前衝，也有信心桃園資通訊產業會發展得更好。