台灣證券交易所統計3月及第一季全體上市公司營收，年增率雙雙超過1成，3月整體上市公司營收總計3兆5,745億元，年增14.11％，第一季整體營收9兆8,040億元，年增12.87％。

證交所指出，3月營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、油電燃氣及建材營造業，衰退趨勢主要產業為金融保險業、玻璃陶瓷業及橡膠工業。

第一季營收成長前三大產業，為航運業、油電燃氣業及半導體，營收增幅分別為71.09％、38.49％及29.08％。航運業受惠貨運需求成長及運價上漲；油電燃氣業受原油價格上漲，帶動產品價格攀升；半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求。

衰退前三大產業為金融保險業、橡膠及汽車，減幅分別為14.11％、11.66％及3.21％。金融保險業因保險業務淨收益減少；橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減及車用輪胎銷售下降等因素；汽車工業因晶片短缺影響供應，使得累計營收衰退。